彰化田中森林步道，視野好難度低。（參山國家風景區管理處提供／黃國峰台中傳真）

獅頭山風景區藤坪步道，區內藤類50餘種以上、蕨類有80多種，適合親子健走吸取芬多精的好去處。 。（參山國家風景區管理處提供／黃國峰台中傳真）

梨山希利克步道，挑戰泰雅勇士之路。（參山國家風景區管理處提供／黃國峰台中傳真）

傳統習俗上初二回娘家，不外乎讓嫁到外地的女兒回家與原生家庭團圓，但今年春節假期有9天，不一定一定要在初二回娘家，參山國家風景區管理處2日提供轄內梨山、南庄等地櫻花盛開，登山步道處處鳥語花香，很適合疫情期間，全家郊外出遊，吸收芬多精。

國內omicron疫情嚴峻，加上春節南來北往，人多地方風險較大大，初二是否一定回娘家增加群聚風險，成兩難抉擇，尤其不少家族回娘家聚餐選擇外面餐廳聚餐，徒增風險，其實娘家可回，改成郊外踏青也是不錯的選擇。

參山國家風景區管理處2日提供所轄藤坪步道、希利克步道、田中森林步道等3條步道，適合全家出遊大口呼吸芬多精的好去處，其中藤坪步道位於苗栗獅頭山風景區，從獅山遊客中心大門右側上山，即入藤坪生態園區，步道全長約1200公尺，一趟約1小時，步道以枕木、棧道及泥土山徑為主，平坦好走，且區內藤類50餘種以上、蕨類有80多種，適合親子健走吸取芬多精的好去處。

希利克步道則位於梨山，自梨山賓館尋梅園至攬勝樓，步道全長約600公尺，沿途綠意萬千，原始森林林相豐富，鳥類、昆蟲、蝴蝶種類繁多，是一條充滿自然野趣的森林步道，終點來到攬勝樓，登高望遠，別是一番滋味。而梨山風景區處處櫻花綻放，福壽山農場千櫻園內有富士櫻、昭和櫻等多種櫻花，2月底至3月初正是最佳的觀賞期。

田中森林步道，位於八卦山風景區，自田中森林公園內至鼓山寺，全長約3500公尺，所需時間約2小時，步道沿蜿蜒的山稜而建，沿途綠蔭夾道，也有不少涼亭可休息，視野好難度低。參山處建議可沿著木棧道而行，即可到赤水崎公園，園區保留原有林相、栽種四季花草、鳥類資源豐富，適合全家大小森林浴與休閒活動

以上，運動完如果肚子餓了，獅頭山風景區可由台3線轉124乙線往南庄老街，在防疫許可下品嘗在地客家特色美食，沿途粉紅櫻花盛開美不勝收，而八卦山風景區，也可到田中鎮市區品嘗知名的豆花、蒸餃、鍋貼等排隊美食。