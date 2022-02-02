台灣第一名模林志玲日前在除夕報喜，透露與小7歲的老公「放浪兄弟」成員黑澤良平（Akira）迎來長子，成為三口幸福家庭，消息傳開後不少藝人朋友到林志玲的社群網站道喜，可見林志玲在演藝圈中的好人緣，而林志玲一直以高EQ著稱，過去她和梁朝偉合作曾被問男方身高似乎沒有林志玲高，在鏡頭前是否會看起來不搭襯？林志玲一句回應不僅成功替梁朝偉解圍，也展現出教科書級的高EQ。

林志玲2001年接拍多支廣告走紅，之後又拍攝庾澄慶演唱的MV〈春泥〉打開知名度，但她被封為台灣第一名模不僅是靠外表，高EQ又謙虛有禮貌的個性也是演藝圈內的無負評女神之一。早年她曾被網友酸穿的禮服不好看，她親上火線留言：「我覺得很好看呀」，而遇到嗆辣的小S在《康熙來了》問：「單身這麼久，妳是如何解決生理需求？」，林志玲不慌不忙的回應：「不是必需品」，引來網友大讚林志玲的回答總是如此得體大方。

林志玲先前和梁朝偉演出《赤壁》時曾被問到身高問題。（圖／中時資料照片）

2007年林志玲首度挑戰拍電影，在《赤壁》中和梁朝偉飾演周瑜跟小喬夫妻，然而史書中周瑜約有180公分，梁朝偉則是174公分高，配上差不多身高的林志玲，在開拍記者會上就引來外界質疑外型不搭，當時林志玲不只體貼地穿上平底鞋，更一句話強調：「男人的氣度勝過高度」，引來全場媒體掌聲。

2019年林志玲宣布閃婚嫁給日本籍的Akira，當時有傳言指林志玲可能會入境隨俗，改姓名為「黑澤志玲」，當時林志玲沒閃躲問題，正面表示：「不會改姓氏，名字承載了文化和大家給與的愛，未來也不會有改變」，一句話堵住酸民的揣測，讓網友大讚：「超有涵養的回答」。