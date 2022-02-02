一名護理師參加男友的家族聚會竟被羞辱「高攀」，因為男友的親戚全都是醫師或教授，完全看不起她的職業，甚至還嫌她長得不夠好看，讓她大崩潰，雖然男友很給力當即帶著她離開現場，並留下一句「無論如何我會跟她結婚」，但經過這場聚會洗禮，也讓原PO遲疑自己該努力堅持，還是趁早放手？貼文引發網友討論。對此，一名過來人語重心長地說，結婚是兩個家庭的事情，男友能為你放棄家人嗎？

一名女網友近日在Dcard上發文分享，她是一位護理師，幾年前在醫院認識現在的男朋友，男友是一名醫師，兩人交往至今感情都很穩定，直到最近男友帶她回老家參加家庭聚會才幻滅，先前她沒有特別了解男友家人的狀況，直到那天才知道男友家族的人只從事2個職業，分別是醫師或教授（老師）。

女網友表示，家族聚會那天男友父母與親戚竭盡所能地羞辱她，像是「五專出身的護理師也想高攀醫師」與「沒有背景至少也有長相」等，所有可想像的難聽言語都在這天聽到了，也徹底打破她對這兩種職業的尊敬。而男友察覺現場氣氛不對勁後，留了一句「無論如何我會跟她結婚」，便將她帶離現場。

女網友指出，男友後來不斷安撫她的情緒，她也認為自己離開可能就是向男友的家族服輸，但經過這天的洗禮，不放手她實在難以想像未來的生活，男友被夾在中間可能也會很痛苦，不知道是否該離開成全這個看似優秀，實則讓人作嘔的病態家族？

貼文引起網友熱議，「若男友之後還有邀請你參加家族聚會，請大大方方的參加，該有的禮貌也是要做到，但是別把自己放到卑微的位置上，你是客人知道嗎？」、「重點是男友態度堅不堅定，妳愛他、他又堅定就繼續走下去」、「離開吧！我家人也是這樣，若男友願意為妳婚後跟所有親戚斷絕來往，不然這樣的事之後會一直發生」。

另有過來人則留言說道，她曾遇到過一樣的事情，與男友交往多年、輪及婚嫁，但男友媽媽卻反對到底，還傳訊息罵她，曾經努力想要改變男友媽媽的看法，但親情是改變不了的，兩人終究以分手收場。事後回想她其實很慶幸，雖然當初很不捨，但若真的結婚可能也是不幸的開始。除非男友能為你斷絕家人，不然你們的婚期只會一直拖著，且若真的成功結婚，你能忍受對方父母的態度嗎？可以接受日子過得很卑微嗎？