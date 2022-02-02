石龍宮春節假期期間人潮銳減，但防疫作為還是不敢馬虎，加派人手在門口進行酒精消毒以及實聯制工作，設立宣導告示牌。(吳建輝攝)

因信眾還願參拜都會泡麵整箱整箱拜，也因此讓石龍宮的泡麵永遠吃不完。(吳建輝攝)

南投中寮泡麵土地公香火鼎盛，遊客信眾拜拜完必定會在廟內吃碗泡麵。(吳建輝攝)

石龍宮門口的彩券行也說，今年受到疫情影響，來拜拜的民眾明顯變少，但彩券的買氣絲毫不減，民眾從石龍宮拜拜完經過門口，還是為忍不住想要試試手氣。(吳建輝攝)

南投縣中寮鄉俗稱泡麵土地公的「中寮石龍宮」，因免費泡麵聲名大噪，過去每到春節假期總是湧入上萬人潮，但今年因為疫情關係，已不見以往萬人空巷場景，石龍宮表示，相比去年同期人潮銳減約6成，民眾擔心害怕還是會有，除了在門口加強消毒與實聯制登記，也時時提醒民眾戴好口罩，避免造成防疫破口。

南投中寮泡麵土地公香火鼎盛，遊客信眾拜拜完必定會在廟內吃碗泡麵，過去連假短短３天就能突破10萬人朝聖，根據廟方統計，3天就吃掉超過4000箱、將近5萬碗的泡麵，但因信眾還願參拜都會泡麵整箱整箱拜，也因此讓石龍宮的泡麵永遠吃不完。

有民眾表示，每年都會趁春節假期來求財，今年確實不見過往人潮，沒塞車很幸運；石龍宮門口的彩券行也說，今年受到疫情影響，來拜拜的民眾明顯變少，但彩券的買氣絲毫不減，民眾從石龍宮拜拜完經過門口，還是為忍不住想要試試手氣，因此還是從家裡調派家人來幫忙，以應付想要試手氣的民眾。

石龍宮表示，過去像是228連續假期，石龍宮每天都湧入數萬名遊客，大人小孩人手一碗泡麵，甚至座位坐不下還要站在走道吃，但今年因為疫情關係，這幾天人潮相比去年銳減超過6成以上，以往一早停車場早就停滿要停到外面龍南路上，但今年停車場幾乎都停不滿。

石龍宮說，春節假期期間人潮銳減，但防疫作為還是不敢馬虎，加派人手在門口進行酒精消毒以及實聯制工作，設立宣導告示牌，在廟內也有工作人員時時提醒民眾，除了吃泡麵外，口罩都不能拿下，並且盡量不要坐太近，請大家遵守相關防疫規範。