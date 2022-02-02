2022年北京冬奧火炬接力活動今天（2日）至4日在北京、延慶、張家口三個賽區進行。中國籃球協會主席姚明作為第19棒火炬手，點燃了第20棒火炬手希臘駐中國大陸大使喬治·伊利奧普洛斯手中的火炬，姚明也由此成為「雙奧」火炬手。

2022年北京冬奧火炬接力活動今天（2月2日）至2月4日在北京、延慶、張家口三個賽區進行。135名火炬手在奧林匹克森林公園進行10.6公里的火炬傳遞。

姚明作為前夏季奧運會運動項目運動員，也是北京申辦冬奧會形象大使、北京冬奧會申辦陳述團成員，近年來，他經常在各種場合為北京冬奧會加油鼓勵。

被問道作為雙奧火炬手，這次參與冬奧火炬接力，有什麽特殊的感受？姚明表示，天雖然很冷，但心裡很溫暖，「有這冬天裡的一把火，挺暖的」。

至於第一棒火炬手為中國大陸速度滑冰世界冠軍羅致煥，他於1963年奪得57屆世界速度滑冰錦標賽男子1500公尺冠軍，並打破世界紀錄，成為第一個獲得冬季項目世界冠軍的中國選手。