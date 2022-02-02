新竹市立動物園春節工作不打烊，總統蔡英文2日由立委柯建銘及市長林智堅陪同，到動物園慰問員工及致贈加菜金，並走入內舍了解飼育員平時如何照顧動物們，探訪虎年應景吉祥物「六福」、「來福」，陪伴老虎兄弟大嗑肉盆年菜並同框合影。

蔡英文到新竹市立動物園辦公室慰問員工，聽取動物園長楊礎遠介紹動物園的歷史，致贈年節加菜金後，隨飼育員走進羊駝兄弟「咖啡」、「牛奶」內舍，園方特別為動物們客製化年菜，以羊駝最愛的蔬果，製作「春」字紅蘿蔔盤、地瓜元寶、蔬果圍爐鍋。

蔡英文隨後透過玻璃近距離觀賞「六福」、「來福」老虎兄弟，楊礎遠說，「六福」是哥哥，「來福」是弟弟，平時多會在玻璃前附近打架，園方準備牛雞雙拼生肉大餐，很難得兄弟倆可以一起共食。

市長林智堅感謝飼育員365天全年無休，用心照顧園內動物，動物園將持續陪伴新竹市民及遊客創造更多美好回憶。蔡英文等人在動物園二號合影後隨即離去。

動物園長楊礎遠表示，動物園初一至初二加碼發行限量「虎年紀念票券」，只要在粉絲團留言並分享指定貼文，即可到服務中心兌換，每日限量500份，初一吸引約2千多人入園。

春節年假還有4天，新竹市立動物園不打烊，周邊昆蟲館、森林食堂及圖書館動物園分館均正常營業，時間自上午9時至下午5時，請民眾配合防疫政策，入園落實量體溫、實聯制，體溫高於37.5婉拒入園，全程配戴口罩並禁止飲食，啟動人流控管1500人，盼民眾體諒與配合。