世界衛生組織表示，高傳染力Omicron亞型變異株BA.2已出現在全球57國。由於有研究顯示BA.2甚至可能比原始Omicron更具傳染力，世衛警告，目前鬆懈防疫力道還言之過早。

丹麥今天率歐洲聯盟之先，解除境內所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施，即使症狀較輕微的Omicron確診病例數量仍在持續飆新高。其他國家也在考量跟進解封。

法新社報導，世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「對任何一國而言，無論是宣稱戰勝COVID-19或向它稱臣，目前都言之過早。」

「這支病毒很危險，它仍在繼續演化。」

快速傳播且高度突變的Omicron變異株10個星期前在非洲南部現蹤，很快就成了全球主要流行病毒株。

世衛在最新流行病學週報指出，過去一個月收集到的所有種類冠狀病毒樣本中，Omicron變異株占93%，並出現幾個亞系：BA.1、BA.1.1、BA.2 及BA.3。

世衛說，至今已有57國在「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）上傳了BA.2定序，又說，這個亞型在部分國家已占所有Omicron序列的半數以上。

世衛表示，目前為止對這些亞型變異株所知甚少，並呼籲各界對其特性展開研究，包括它的傳播力、毒性以及免疫逃脫力。

最近幾個研究已隱隱顯示，BA.2比原始Omicron更具傳染力。

世衛頂尖COVID-19專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天告訴媒體，目前有關BA.2的資訊非常有限，但一些初步數據指出，BA.2「增長速度略高於BA.1」。

Omicron引發的COVID-19一般比諸如Delta的其他幾個變異株要來得輕；范科霍芙說，目前為止，BA.2「引發重症的比例並無變化」。

但她強調，無論是哪一株，COVID-19仍是具危險性的疾病，民眾應極力避免染疫。

譚德塞也說，Omicron於10週前首度在非洲南部現蹤以來，世衛自各國收到9000多萬病例，比2020一整年的確診數字還多。

而COVID-19自2019年底首度在中國現蹤以來，世衛接獲通報的確診病例已累計3億7300萬起、近570萬人病亡，且實際數字可能遠高於此。

過去一週，全球各地總計通報2200多萬人確診染疫、逾6萬人不治。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110202