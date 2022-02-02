日本國會眾議院2月1日通過了一項對中國「嚴重人權狀況」表達關注的決議，並敦促首相領導的政府採取相應措施。對此，大陸全國人大外事委員會表示，堅決反對日方打著「人權」的幌子搞政治操弄，中方必將予以堅決有力回擊。

新華社報導，日本國會眾議院審議通過所謂「涉華人權決議」，全國人大外事委員會發言人尤文澤發表談話。他表示，日方做法粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，損害兩國政治互信，對中日關系改善發展造成嚴重干擾破壞。

他表示，堅決反對日方打著「人權」的幌子搞政治操弄，對於任何企圖干涉中國內政、損害中國利益的惡劣行徑，中方必將予以堅決有力回擊。

尤文澤又指，中國人權狀況怎麽樣，中國人民最有發言權，不需要他國來評判。

他反批，日本應該做的是深刻反省自身歷史和人權劣跡，而不是追隨他國炒作涉華議題、惡意抹黑中國、橫加干涉中國內政，將人權問題政治化、工具化不得人心，是注定要失敗的。