台北市議員羅智強近日常在臉書分享兒時往事，今（2）日他透露，小時候曾從二樓高墜落，「後腦著地昏死過去」，父親見狀嚇壞，緊急將他送往醫院急救。羅智強也轉述，母親驚悸地回憶著：「你送到醫院已斷氣，我們以為你救不回來了！」

羅智強表示，當年父親在基隆碼頭工作，全家住在居仁里一間擁有一房二廳的二樓木房，當時他四歲、哥哥七歲，父親正在改建木房，當時木板和木牆都已經鋸開兩道大口，和哥哥追逐時，「只見哥哥跑到木地板那已鋸開的開口，輕輕一躍就跳過那道開口，緊跟在哥哥身後的我，不假思索，也跟著一跳，卻筆直墜落在一樓磨石子地面，只聽『咚！』的一聲，我後腦著地昏死過去。」

羅智強說，父親見狀嚇得一滑腳，差點也掉下一樓，只見他呈大字型仰躺在一樓地板，父親趕忙跑到一樓，見他氣息微弱，連鞋也來不及穿，頂著戶外的大雨狂奔下山，想攔車趕去醫院，途中正遇母親借到鋸子返回，父母兩人狂奔了近二公里路，直到山下的大馬路，才終於攔到車。

在醫師急救期間，羅智強表示，等候在急救室外的父母，一度以為救不回來了，不禁雙雙落下淚來。所幸有驚無險，當醫生把他抱出來交到父親懷裡時，他的後腦腫了一個大包，並且短暫喪失記憶，連父母、哥哥都認不得了。

「當時我雖然才七歲，但對你當年跌落一樓的事件始末，仍然記憶清晰」，哥哥對羅智強說：「當你掉落那一瞬間，父親轉身看見，整張臉瞬間慘白，我伸頭從地板開口處往下瞧，你仰躺在磨石地板上，兩眼緊閉，一動也不動，我心裡好害怕。當老爸抱著你衝出屋外的大雨裡，老爸打著赤腳狂奔的背影，似乎深深烙印在我的腦海裡，至今揮之不去。」

羅智強也曾問過父親當時的景況，父親回憶當年抱他趕往醫院的經過，並用慶幸的口吻說：「我當時真的以為你救不回來了」。母親則說：「你送到醫院都斷氣了，我和你爸還以為你救不回來了」。

如今重回當初父親抱他狂奔下山的那條小路，羅智強說，幼年覺得寬敞的道路和高大的階梯，此刻看來，竟是那麼的狹窄和矮小，只有父母對子女的那份真情摯愛，依然無比巨大，而此刻身為人父的他，已然完全體會