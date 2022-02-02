新北市長侯友宜今前往鶯歌永吉公園，視察防疫措施，也與地方鄰里長互動。（蔡雯如攝）

今日是大年初二，民眾紛紛返回娘家過節。新北市長侯友宜今前往鶯歌永吉公園，視察防疫措施，也與地方鄰里長互動，而鶯歌永吉公園春節期間正逢花期，炮仗花、櫻花等花類陸續盛開，預計下周陸續達賞花高峰期，有趣的是，侯友宜參訪途中，也遇到熱情民眾頻頻要求合照，更有人高喊問他2024要不要選總統，但他並未多做回應，僅開心向民眾稱新年快樂。

侯友宜表示，民眾春節期間賞花之餘，也要做好防疫，Omicron來勢洶洶，希望大家拿出去年面對新冠肺炎疫情的精神來嚴格落實防疫，就能守住疫情，也相信在大家努力下，疫情不會擴散，雖然今年連續假期分散了些許人潮，但仍要嚴肅面對。

侯友宜表示，今年鶯歌區公所也攜手市府美學顧問團隊、國立臺灣藝術大學學生合作，將園內的炮仗花花廊步道重新設計彩繪，以鶯歌與世界的距離為發想，用白與灰襯托出屬於鶯歌區的代表色「鶯歌紅」，打造全新步道，連結在地與世界的距離。

鶯歌永吉里林茂哲里長也表示，永吉公園是由地方志工們長期養護，為名符其實的「花朵樂園」，一年四季都有美麗繽紛的各種花卉相繼綻放，而每年從春節開始到元宵節期間，正是炮仗花與櫻花盛開時期，而園內也會維持防疫措施，每日上午10點及下午3點定時遊器清潔消毒，並加強且持續作好防疫工作，讓每位前來賞花的民眾都能放心來玩。