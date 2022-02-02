高雄球棒隊再現！23歲謝姓男子2日凌晨在新興區某酒店消費，卻因為不滿店家服務態度，憤而找來友人持球棒毀損酒店一樓門前的泊車櫃檯，警方獲報後，循線逮捕4名犯嫌，警方訊後依刑法妨害秩序、恐嚇安全、毀損等罪嫌將謝男等4人移送高雄地檢署偵辦。

高市警新興分局五福二路派出所2日凌晨2時30分許執行巡邏勤務時，發現復興路某酒店大門旁，有多名男子分乘自小客車並手持球棒損毀泊車櫃台，員警見狀立即下車追緝喝令制止，當場逮捕20歲王姓男子，其餘犯嫌則隨即駕車逃逸。

新興分局偵查隊、五福二路派出所與刑警大隊偵八隊立即組成專案小組展開追查，警方根據監視器畫面鎖定涉案車輛，4小時內循線查獲謝姓、陳姓、劉姓等3名嫌犯到案，目前警方仍持續追緝相關共犯當中。

警方調查發現，謝男1日偕同友人至酒店飲酒消費，因酒醉後不滿工作人員服務態度，離開酒店後，又於2日凌晨駕駛自小客車返回酒店，並持球棒毀損一樓門前的泊車櫃檯，隨後駕車逃逸。

巡邏員警見狀後，當場壓制王男，並於王男車上及身上查扣球棒3支、西瓜刀1支、辣椒水1瓶等物品，警方隨後調閱監視器，再查獲3名犯嫌到案，並持續追查有無共犯在逃。警方訊後將謝男、王男等4人依妨害秩序、恐嚇安全、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另外，由於3輛涉案的自小客車觸犯闖紅燈、蛇行等危險駕車交通違規行為，也遭警方依道路交通管理處罰條例舉發。

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