有「阿富汗唯一AV女優」稱號的28歲女優阿里（Yasmeena Ali）接受美媒專訪，侃侃而談自己從極端保守的穆斯林家庭大解放成為AV女優的心路歷程，她先前曾自信表示，塔利班一定也看色情片，而且「一定知道我」。

有「阿富汗唯一AV女優」稱號的女優阿里（Yasmeena Ali）接受Podcast節目「我討厭色情片」（I Hate Porn）訪談。

影片已經有超過900萬人次觀看的阿里不只是「阿富汗唯一AV女優」，也是「阿富汗第一AV女優」，她接受《紐約郵報》（New York Post）專訪，分享成為女優所面臨的各種風險，以及驚訝這個行業的酬勞居然這麼高。

「當我剛開始在這個產業工作時，我很驚訝跟男優相比，女優的酬勞居然這麼好。」她說其他行業裡，女性就算條件更好、經驗更豐富，多數時候並不會獲得和男性一樣的酬勞及尊重。

不過阿里在成人片產業裡的起步並不一帆風順，她於1993年出生於阿富汗首都喀布爾，童年在塔利班的高壓統治下度過，2000年初父親因為替美軍、英軍擔任翻譯而獲得英國庇護，全家轉而移民英國。

不過在英國的生活並沒有比較自由，她的成長過程仍受到穆斯林家庭的諸多束縛及施壓，導致她在青少年時期就逃家，和猶太攝影師柯恩（David Cohen）結婚，她拋棄信仰，「解鎖」自己性的一面，並且成為成人片女星。

2020年阿里成為新聞主角，原來她的父親及表哥因為涉嫌謀殺她被捕，家人認為她拍攝色情片「讓家族蒙羞」，據信也因為她和猶太人結婚感到憤怒。

報導指出阿里的父親飛到斯洛伐克搜尋女兒下落，並且用7萬美金僱用殺手殺害女兒。

阿里說已經和家人斷絕聯繫，指控父母總是對她灌輸恐懼，「如果我離開伊斯蘭教，我父親威脅要殺了我，因為我玷汙了伊斯蘭教、阿富汗文化以及家族的榮譽。」阿里說現在自己是無神論者。

阿里1月中接受Podcast節目「我討厭色情片」（I Hate Porn）訪談時痛批塔利班是「偽君子」，認為塔利班戰士私底下一定也熱愛看色情片，「我不會意外（如果他們看色情片）」，因為性壓抑的社會對色情片都有些「著迷」，她舉例，多數影片的流量主要來自中東及印度。

阿里也相信自己被列在塔利班的黑名單上，「他們不希望阿富汗以色情片聞名」，「他們認為擁有我的身體，我無權展示。」

不過她也表示，「也許有某個塔利班正在看我的片，誰知道？」

「我確定他們聽過我，我不會感到驚訝，只要搜尋阿富汗色情片，就會找到我。」

阿里在節目中也透露離家後拋棄過去所知的一切，包括食物、穿著方式，並且探索性事，她坦承一開始沒辦法「自己來」，沒辦法達到高潮，經過幾個月的練習後才終於嚐到人生中的第一次高潮。