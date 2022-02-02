2月1日晚，在2022年卡達世界杯亞洲區預選賽12強賽B組第8輪中，中國男足客場1比3慘敗於越南隊，徹底無緣2022年卡達世界杯。人民日報體育微博發文狠批，稱大年初一的世預賽「國足輸了不該輸也不能輸的一場球」。

綜合陸媒報導，2月1日晚上，世預賽亞洲12強賽，中國國足客場1比3慘敗越南隊，確定無緣2022年世界杯決賽圈。

在目前已經進行的前8場比賽中，中國國足僅取得1勝2平5負戰績，目前國足只有5分，繼續排名小組第五，並且被越南隊縮小到2分，有可能淪為墊底。

陸媒報導稱，上一場輸給日本隊，基本宣告中國國足無緣世界杯，對陣越南隊之前，僅剩理論可能性，因此，本輪中國國足對陣越南隊的比賽，既是保留一線理論出線可能之戰，同時也是一場榮譽之戰，但最終，中國國足爆出大冷門，客場1比3慘敗越南隊，追平本屆12強賽球隊最慘失利比分。

這場輸球之後，讓中國國足正式無緣2022年世界杯決賽圈，連續5屆世預賽全部出局，今年11月份開打的世界杯將再次淪為看客。

微博人民日報體育也發文狠批，表示「國足輸了不該輸也不能輸的一場球」，無論是場面還是應對，都沒讓球迷看出足夠的效果。射門、控球率等常規數據，國足或許還是占優一方，但沖刺跑、高強度跑被對手全面碾壓，有比賽態度的問題，也是平時比賽累積的頑疾，「這場比賽，真的將成為中越男足易勢的分水嶺？但我們更願意看到這是國足知恥後勇的轉折點。」