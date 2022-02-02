國道1號南下，進入彰化系統以後，車陣龐大，車速降到每小時50公里以下。（吳敏菁攝）

國道1號南下接近中午，埔鹽到員林系統出現紅色警戒。（國道路況系統提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號南下，進入彰化系統以後，車陣龐大，車速降到每小時50公里以下。（吳敏菁攝）

大年初二回娘家，國道一號南下進入彰化系統和國道三號從和美到彰化系統，從一大早就出現了龐大的車陣，車速一片橙黃，降緩到每小時60公里一下，尤其到接近中午，埔鹽系統段到員林又歷史重現，龜速到每小時30公里，陸續已發生10幾起碰撞事件，都自行解決，沒有大礙，駕駛人也只能苦笑，「彰化真是最大娘家了」。

國道一號南下過彰化系統進入彰化段，上午8點以後，車流湧現，形成了龐大的車陣，車速變慢，到了上午10點以後，埔鹽到員林段，更出現了紅色警戒，「撞」況不斷，已至少3起。

國到三號從和美段進入彰化系統，從上午到中午都是一片紅色警戒，車速維持在20至40公里之間，只能緩慢前進。國道第三大隊統計，已經出現8起追撞，但都是小車禍，自行排解。

「砰！砰」由於車流多到只能貼近前進，追撞不斷，前方又大堵車，還見駕駛者在高速公路上，親自下車走到車尾尋看被撞的情況，沒有大礙，才上車繼續龜速趕路了。

國道高公局統計，今日車流是平常1.6倍，今0點至中午12點止，封閉埔鹽系統，呼籲盡量行駛替代道路，注意路況、保持行車距離。