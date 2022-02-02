新北市立圖書館為了響應春節，規畫「喜『閱』迎春！好運攏虎你」閱讀迎新春活動，轄內各區圖書館將在4日（初四）開館，民眾只要到任一圖書分館借閱5本書，就可獲得全市限量1000份的「愛閱福袋」。（新北市圖提供）

新北市立圖書館為了響應春節，規畫「喜『閱』迎春！好運攏虎你」閱讀迎新春活動，轄內各區圖書館將在4日（初四）開館，民眾只要到任一圖書分館借閱5本書，就可獲得全市限量1000份的「愛閱福袋」，另外搶頭香借書的民眾還可加碼獲得「開卷頭香禮」。

新北市立圖書館表示，考量民眾都會到廟宇拜拜祈福，中和分館、三重分館分別與當地知名的烘爐地南山福德宮以及三重先嗇宮合作，準備發財金與開運金，送給新春到館借書的民眾，且4日（初四）起到上述兩館借閱10本書，便可以免費索取發財金與開運金。

另外，新北市百年歷史建築五股守讓堂也推出《吼你旺》新春系列活動，4日（初四）的「吼你神氣」活動將帶親子手作專屬虎香包，也可集點兌換福虎袋的，而5日（初五）的「吼你心花開」與「吼你好吉利」活動，將帶民眾體驗剪窗花、DIY大吉大利春聯掛飾，感受傳統年節氣氛，守讓堂更推出春節電影院，4日和6日都會播放免費賀歲電影，陪民眾迎新春。

日前啟用的蘆洲集賢分館「手創空間」則邀請玩創意手作，運用虎年限定的印章與紙膠帶，自製「福虎迎春」紅包袋與新春賀卡，民眾4日至15日只要到集賢分館借閱10本書，同時預約手作體驗區，打卡拍照，就可兌換限量知名手作老師肥確幸手刻福虎橡皮章一份。

新北市立圖書館長王錦華表示，過年到圖書館書香行春，新的一年從閱讀開始，館方提供喜閱福袋的活動，希望能讓民眾生活更充實，豐富心靈養份，將好運福氣帶回家。