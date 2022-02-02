一名南韓網美「BBI Ari」憑火辣身材擁有25萬訂閱數，她去(2021)年8月在YouTube頻道《窺視BBI Ari》上傳一段「醬油炒蛋飯」的影片，沒想到流傳僅8個月，其點閱率卻超越南韓名廚白鍾元（《白鍾元的菜譜》，訂閱數528萬）教炒飯的影片，引發南韓網友熱烈討論：「是不是有奶就給推？」。

網美「BBI Ari」在影片中，故意穿著超短又低胸的上衣，曬出小蠻腰並微露酥胸，下半身也只穿貼身的超短褲，在她做飯的過程中，不時「挺胸抬臀」，製造前凸後翹的效果。BBI Ari的做飯手法非常簡單，只是把蛋煎熟，然後放在白飯上，再淋上醬油與麻油，就把這道料理給完成了；影片的後半段則跟料理無關，只是播放出她在家中健身的影像。

（影片來源取自《삐아리 BBI Ari》若有移除請見諒）

但韓國網友卻發現，BBI Ari這段料理影片僅上傳8個月，就已經達到870萬次的觀看次數，反觀白鍾元在2年前拍攝一段蛋炒飯的教學影片，累積2年也才達到850萬次的觀看次數。因此韓國網友就諷刺說「『BBI Ari』完勝『白鍾元』」，也有不少網友說：「是不是有奶就給推？」、「賣性感真的有用。」更有網友嚴厲譴責，BBI Ari是在「褻瀆料理」並「物化女性」，還有網友大罵：「這真的太噁心了。」、「這種影片竟然孩子都能看得到，YouTube為何都不管制？」討論熱烈評價兩極。