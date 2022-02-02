晶圓代工龍頭台積電優渥的待遇讓不少人趨之若鶩，但高壓的工作環境也讓許多人卻步。日前有網友表示自己相當後悔離開台積電，因為年薪只剩下45萬，並透露正積極聯絡同事回鍋台積電，此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人戳破盲點，直說，「走後年薪剩45，一開始根本進不去GG」、「這是反串吧，離開台積剩45我不信。」

台積電的工作環境與薪水待遇一直以來都是網友們的熱門話題，先前有網友在PTT發文，好奇詢問到台積電工作的人，大概待多久就會離開？當時有另一位網友留言表示，「走後很後悔，年薪只剩45萬，目前積極聯絡同事回鍋設備中。」

沒想到，從台積電離職後，年薪剩45萬意外成為討論焦點，許多人點出盲點，「有台積電的背景，還拿45，也太差了」、「年薪剩45萬，聽起來就不是工程師」、「出來只能45，表示你只是個低階免洗好嗎」、「反串吧，感覺就是在唬爛」、「反串啦，只能領45一開始就進不去了」、「唬爛文，一堆領更多。」

儘管如此，有網友認為，進入台積電最大目的就是為了賺錢，很多人工作幾年存到錢後就會選擇到壓力較小的設備廠或系統廠工作，「洗了台積經歷以後更好找工作」、「很多人繳完房貸就閃了」、「我是後悔太晚走，如今走了真是通體舒暢」、「後悔太晚走，如今走了真是通體舒暢。」