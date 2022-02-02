本土＋16！大溪物流再增7人確診 國中生媽媽今也染疫

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增37例境外移入、16例本土個案，除高雄港、諾貝爾幼兒園、房仲案外，日前感染源不明的國中生媽媽今也染疫。另桃園大溪物流公司今再增6員工、1員工家人確診，群聚規模增至13人。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的本土個案為6男、10女，介於未滿10歲至80多歲。16例本土個案中，高雄佔8例、桃園7例、台北1例，其中有7人在隔離期間檢出。

高雄今日新增個案為諾貝爾幼兒園的1名學生、高雄港確診個案的6名同住家屬，其中5人於1月19日在2家不同診所接觸到群聚案中的確診者，另1人為居服員 （案18904）的服務對象，為一名8旬女子，因住在旗津確診者附近，1月24日曾一採陰，26日出現症狀，並在30日因居服員染疫，被安排居家隔離，為隔離期間檢出。

另1人感染源不明國中生的媽媽（案18988）今也確診，該媽媽在1月26日至31日之間都在高雄活動，家庭群聚至今累計3人確診，將進行定序，釐清感染源。對於國中生爸爸自主健康管理期間前往饗食天堂用餐，需交由地方衛生局調查、裁罰。

桃園今日新增個案都是大溪物流相關，包含6名員工及1名員工家人。莊人祥表示，昨衛生單位共針對該公司採檢590人，其中6員工陽性，其餘584名員工都陰性，尚有逾300人待採。另今也發現昨日確診的員工（案18975）的小孩接續染疫。針對此群聚，經定序發現指標個案感染的是Omicron，序列與桃機群聚案相符，感染源仍在追查中。

至於台北，莊人祥表示，今日新增個案為案18989，是房仲、補習班群聚案中，某學生的爸爸，因在醫院陪病隔離而染疫。

境外移入個案方面，今日確診的37例為21男、15女、1例調查中，介於10多歲至80多歲，分別自美國（6例）、法國及新加坡（各2例）、加拿大、宏都拉斯、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、日本及克羅埃西亞（各1例）移入；另20例調查中。入境日介於今年1月18日至2月1日。截至目前，國內共累計1萬8903例確診、127例空號、851例死亡。