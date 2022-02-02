今天在NBA場上勇士以124：120成功擊敗馬刺，拿下一波7連勝，戰績穩居西區第2，而這場比賽對勇士很不容易的是，他們有多達8名球員沒有上陣，還包含多位主力，不過卻靠著第四節35：16的攻勢成功上演大逆轉，讓馬刺前三節的領先化為泡沫。

JORDAN POOLE HITS THE CLUTCH TRIPLE 🥶 pic.twitter.com/dcMI5LAQqk — Bleacher Report (@BleacherReport) February 2, 2022

此戰勇士的柯瑞(Stephen Curry)、威金斯(Andrew Wiggins)、克雷湯普森(Klay Thompson)都休兵，加上波特(Otto Porter Jr.)、伊戈達拉(Andre Iguodala)、卓雷蒙格林(Draymond Green)、畢耶利察(Nemanja Bjelica)、懷斯曼(James Wiseman)都未出賽，戰力堪憂。

不過本季表現出色的普爾(Jordan Poole)抓緊機會，在近34分鐘的上場時間砍下31分6籃板5助攻1抄截1火鍋，達米安李(Damion Lee)砍下21分5籃板2助攻2抄截、穆迪(Moses Moody)貢獻20分、庫敏加(Jonathan Kuminga)貢獻19分，團隊戰力仍相當兇猛。

而馬刺靠著穆雷(Dejounte Murray)的27分9籃板9助攻準大三元、強森(Keldon Johnson)21分撐場，雖然他們在前三節都保持領先，且一度將比分拉開到17分之多，眼看勝利在望，無奈在關鍵第四節全隊只拿了16分，加上勇士普爾命中關鍵三分彈，終場就將比賽拱手讓人。