初二本土+16、境外+37！大溪物流再增7人確診 國中生媽媽今也染疫

桃園市初二增7例確診，有6例是某物流公司員工，1人為該公司清潔人員的兒子，物流公司群聚至今累計13人確診，桃園市長鄭文燦也定調這是一起群聚事件，目前正擴大疫調匡列接觸者中，也勒令該公司停工；而指揮中心也宣布這起群聚是染Omicron，序列與桃機群聚相符。

桃園某物流公司的今增6名員工及1名員工家人確診。莊人祥表示，昨衛生單位針對該公司採檢共590人，其中6員工陽性，其餘584名員工都陰性，另也發現昨日確診的員工（案18975）的小孩染疫。而這起群聚確認是染Omicron，且序列與桃機群聚案相符，感染源仍在追查中。

鄭文燦說，該公司採檢900多人，預估還有317人要採檢，居家隔離的包括確診者家人、活動足跡接觸者約250人，其他員工要就地預防性隔離5天，到6號為止，7號進行二採，目前已勒令該公司停工，等確保安全後才能復工。

鄭文燦說，其他員工若不住桃園，會安排居住地衛生局採檢，因為物流公司群聚感染有風險，希望今天擴大採檢完畢，若有新增個案會再說明。

桃園2日新增確診7人中央尚未編號，鄭文燦說會等中央公布後一併公布，呼籲民眾過年期間減少群聚聚餐，口罩戴好戴滿，初三起會有6處採檢站提供服務，民眾有足跡重疊或有症狀都可以到採檢站採檢。