「最美港姐」李嘉欣（Michele）上(1)月中自爆「鬼門關前走一回」，歷經48小時生死搏鬥震驚各界，雖然她在曬出的照片裡勉強擠出微笑，其實她的病況十分危急，連醫生都脫口說「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」；據悉她一共有4個器官受到重創，還險些變成植物人，如今終於康復的李嘉欣氣色紅潤，曬出一雙白皙修長美腿向大家拜年，其中提到「百毒不侵」4字，更是讓愛她的粉絲看到哭。

李嘉欣昨(1)日在微博發文寫道：「M恭祝大家 虎年吉祥，龍精虎猛，百毒不侵」，文末標記「虎年第一博」，從隨文曬出的照片可見，她穿著紅色毛衣對著鏡頭露出微笑，翹著腳的姿勢讓一雙美腿全被看光；她的氣色感覺非常好，讓粉絲看完後放下多日的擔心，直說：「欣大人新年快樂，身體健康哦！家庭幸福美滿」、「氣色變好了」、「真的感動哭了。我的女神一定要好好的」、「美人與桃花相映紅！嘉欣和家人新春愉快」。

李嘉欣拜年寫道：「M恭祝大家 虎年吉祥，龍精虎猛，百毒不侵」。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

李嘉欣上(1)月10日開始感到不適，心跳飆到每分鐘140到150下，呼吸不順、腳步虛浮，經聯絡認識的醫生後緊急安排住院，沒想到當時李嘉欣血壓低到無法測量，含氧量同樣低下，經過醫生的診斷後，決定送她到加護病房抽肺積水；李嘉欣回憶說：「當時心肝腎功能已差不多停頓，幸好頭腦仍然清醒，如果血液不能到達腦部就會變植物人。醫生還告訴我，如果我再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」，好在抽出肺積水後病況逐漸好轉。

李嘉欣的病況一度十分危急，差點便成為植物人。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

李嘉欣經歷一場大病後，有感而發回覆港媒《東網》表示：「人的身體就是這樣，一個器官影響一個器官，這次血壓急降，令肝臟、腎臟、心臟、肺等各個重要器官受影響。將這件事告訴大家，因為好想提醒所有人，一定要好好愛護及關心自己的身體，沒有任何東西比健康重要，活著就是勝利」。