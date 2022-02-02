春節期間長輩走失會嚴重影響過節氣氛，大安警分局上月29日小年夜接獲民眾報案，指稱家中長輩走失，希望員警幫忙，其實員警早在還沒接獲報案，就在建國南路路邊發現婦人迷路，先一步帶回派出所，奉上熱茶、零食，家人接到通知趕到派出所，見長輩受到妥善的照顧，對員警頻頻致謝。

上月29日晚上10點，大安警分局接獲報案，在建國南路上發現有位老婦人迷路，而且說不清楚自己的住處，身上又沒有證件，當天晚上天氣寒冷，員警擔心婦人安全，心想家人一定心急如焚，先決定帶回派出所，提供熱茶和點心給婦人飲用，等候是否有人報案。

經員警詢問勤務指揮中心，得知有一起走失案件，與婦人身形、穿著類似，隨即與家屬聯繫，家屬立即到派出所，並告訴警方老婦有失智症，晚間9點多自行離家不知去向，家人遍尋不到，又擔心母親安危，只能報警求助，接到警方通知，才放下心中大石，由衷感謝警方協助。

警方呼籲，家中如有失智或容易迷路之老人者，除應特別注意其行蹤外，也可向社會局申請愛心手鍊，萬一走失時，讓處理員警能順利幫助返家團圓。