國道3號北上35公里處，中午1時48分發生3輛小客車連環追撞事故，並未造成人員受傷，但因基川二車流量大，警方暫時封閉中線車道，造成造成中和隧道路段一度壅塞，目前警方正釐清肇事原因，盡速疏導車流恢復正常當中。警方呼籲，過年期間車流量大，切勿疲勞駕駛，以策行車安全。

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