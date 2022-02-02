國道3中和隧道北向3車連環撞 車流大量回堵 14:472022/02/02 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3中和隧道北向3車連環撞，造成車流大量回堵。(翻攝國道即時路況影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上35公里處，中午1時48分發生3輛小客車連環追撞事故，並未造成人員受傷，但因基川二車流量大，警方暫時封閉中線車道，造成造成中和隧道路段一度壅塞，目前警方正釐清肇事原因，盡速疏導車流恢復正常當中。警方呼籲，過年期間車流量大，切勿疲勞駕駛，以策行車安全。 單親熟女上司約放縱1晚「年終加5個月」 他牙一咬拿40萬 民宅驚現神級密碼春聯 網民嗨了： 自然組請回答 #國道3號 #北向 #中和隧道 #車流 #車流量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節連假首日 高雄各地上午車流正常 觀光區未爆車潮 13:282022/01/29 生活 春節首日路況佳 預估初一至初三車流大 04:102022/01/30 生活新聞 小年夜蘇花路廊上午車流順暢 公路總局估今尚餘8千輛南下車流 11:012022/01/30 生活 初二回娘家國5車多 雪隧北上4車追撞一度造成嚴重回堵 12:462022/02/02 生活 初一蘇花改南澳端車輛回堵 估中午紓解 09:412022/02/01 生活 國道車潮湧現 初三初四北返塞到半夜 04:102022/01/29 社會新聞 連假返鄉車潮分流 除夕蘇花改車流順暢 12:052022/01/31 生活 小年夜上午國道2件小客車追撞事故 國1南向壅塞 13:092022/01/30 生活 小年夜國道5路段易塞車 南向建議下午出發 10:542022/01/30 生活 連假首日國1五股段2車相撞「車頭凹陷」 南下回堵2公里 12:512022/01/29 社會 新竹縣熱門景點預計大年初二湧人潮 走替代道路免壅塞 13:142022/01/29 生活 春節9天連假今展開 首日蘇花改車流順暢 16:012022/01/29 生活 農曆春節連假展開 台中實施交通疏導一次看 10:462022/01/29 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。