北京冬奧會首戰冰壺比賽今日將在大陸國家游泳中心「冰立方」開賽。昔日2008年北京夏季奧運會「水立方」中波光粼粼的藍色泳道變身為四條晶瑩剔透的冰壺道，迎接14個國家30支參賽隊伍。

新華社報導，「水立方」是世界上首座完成「水冰轉換」的奧運場館。2008年北京奧運會，水立方產生了42枚游泳金牌。今年，這座夏奧遺產化身「冰立方」，即將產生冰壺男子、女子四人和混合雙人3枚金牌。

如何實現冰、水自由切換？大陸國家游泳中心聯合哈爾濱工業大學等組建科研團隊，開展結構、溫度、濕度、照明、聲學等方面改造，在泳池上方架設可拆卸冰場。

首先，工作人員需要抽乾泳池中的水，在底部用鋼架搭建可轉換的支撐結構，即2680根鋼架。冰壺項目對冰面要求非常高，哪怕一毫米高差都會有影響，因此工程師在每根鋼管下方設計了一個調節螺栓，可通過轉動螺栓來調整鋼架高度。

鋼架基礎搭建好後，還要鋪設混凝土預制板，工程師特意訂製了方便拆裝的尺寸，並通過雷射跟蹤儀進行高差測量，確保平整度。預制板平台上還要鋪設防水層、保溫層、防潮層等，以及製冰管道。

至於在製冰環節上，室外一體化撬站式製冰機組如集裝箱一般，可整體移動到任何地方進行製冰工作。載冷劑通過預先鋪設好的管線從室外輸送進製冰管，通過多次細致灑水，最終形成賽道冰面。而製冰用水是經過預處理和高效過濾的水。

「冰水轉換」系統建成後，只用二十天時間，水立方就能透過快速組裝搭建變成「冰立方」。

冰壺賽場內還要確保三種不同溫度並存，賽道需要始終保持零下8.5攝氏度；冰面上方1.5公尺控制在10攝氏度左右；看台區溫度則在16到18攝氏度之間，由座椅下的出風口吹出熱風，確保觀眾舒適觀賽。

冬奧會和冬殘奧會結束後，「冰立方」還將成為冰上賽事舉辦、大眾冰上健身、冰壺運動推廣等功能於一體的綜合冰上項目平台。