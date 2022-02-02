今天在NBA場上太陽以121：111擊退籃網，豪奪一波11連勝，目前以41勝9敗戰績稱霸全聯盟，幾乎無人能敵，此戰保羅(Chris Paul)、戴文布克(Devin Booker)、布瑞吉斯(Mikal Bridges)都飆破20分，就算籃網的厄文(Kyrie Irving)有出賽仍難以阻擋他們的兇猛火力。

此戰布克轟下全場最高的35分，投籃命中率56.5%、外線37.5%、罰球85.7%，而布瑞吉斯在進攻端上給予輔助，砍下27分8籃板4助攻2抄截1火鍋，投籃命中率高達71.4%，加上超級控衛保羅20分4籃板14助攻2抄截加持，太陽全場保持相當流暢的節奏。

首節比賽太陽就火力全開，轟下高達39分，布克拿出看家本領，7投6中拿下14分，布克最近在首節比賽狀態非常出色，近9場比賽他在首節場均砍下12.7分為聯盟最高，今天他仍保持身手，而保羅單節就送出多達7次助攻，率太陽首節打出71.4%高命中率。

而在接下來三節比賽雙方僵持不下，每節分差都沒超過3分，籃網主將哈登(James Harden)全場22分5籃板10助攻，不過命中率低落只有31.6%，厄文則拿下26分4籃板3助攻，有5成命中率並砍下3記外線，替補的葛瑞芬(Blake Griffin)貢獻17分6籃板。

整場比賽太陽投籃命中率仍高達55.3%，籃網49.4%，外線太陽35.5%，籃網4成，罰球則是83.9%：71.4%，此外在籃板、助攻、阻攻、禁區得分太陽都大獲全勝，除了有16次失誤比對方多了4次，而且全場最高達到14分領先，只讓對手最多領先1分。