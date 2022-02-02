【愛傳媒Jack Dai專欄】如果你屬「虎」，今年是你的年，但你知道你原本屬「獅」嗎？

故事是這樣的⋯⋯

遠古時「獅子」排在十二生肖的第三名，他的性格兇殘，四處惹事生非，惹得玉皇大帝不開心，很想開除他，於是他想起了老虎，但得考驗考驗。

當時的老虎額頭上還沒有現在常見的「王」，眉清目秀、風度翩翩，被玉皇大帝欽點後，老虎接受一連串的試煉。先是打敗了天庭侍衛，接著打敗獅子、大熊和巨馬，最後還擊退東海龜怪，帶給人間太平。

玉皇大帝感到欣慰，賦予老虎取代獅子成為12生肖老三的無上榮耀。

而老虎王字花紋則是每一次戰役的勳章：因為獅子、大熊和巨馬的三勝，玉皇大帝在老虎前額刻下「三橫」，東海龜怪之捷又讓老虎得到「一豎」，成為現在我們在老虎額頭看見的「王」。

有了刺青就是狠，老虎就此成為民間趨吉避邪的符號。想想，幸好是老虎上位，我們才可以把威武的老虎做成春聯，並祝福你⋯⋯

「虎福生豐！」

「虎哩幾霸昏！」

「虎哩探大及！」

「虎哩貴後尼！」

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：作者臉書截圖。

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