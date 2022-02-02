【愛傳媒藺奕專欄】過年幫女人拍照，是男生一大夢魘。不論是歐爸還是阿不幾，男生幫妳拍出每一張的好照片，妳得想像是一筆意外的退稅。

擺pose除了千篇一律的牙疼偏頭痛，托著下巴脖子痠，太陽好大小跑步，還能怎麼拍？

數一二三：「回頭看帥哥！」是我最常用的色誘法，吃冰淇淋絕對比吃肉圓蚵仔麵線好拍，當我遠遠大喊：「甚麼時候還錢啊！」她就知道可以耍酷了。

仰臥沙灘和躲進花叢裡，「打開手心算命囉！」是我慣用的伎倆，站起身，字母A是正面打開雙腿，字母R是一手撐腰橫出長腿，千萬切記，拍照任何時候都不要反駁女人，除非她自己說不拍了。

這道理就像甲方提出新的需求，你回覆：「好、没問題我改。」六個字，然後改，可能500-800個字。但如果為了不想改而努力在群組打字說服甲方，最後就算不用改了，但是對話框裡打了超過1200字，掐指一算居然倒虧，幫女人拍照敲的正是同一套算盤。

拍照這件事，只要一天子宮還長在女性身上，男女就很難平等。總之，幫女生拍照的苦，絕對不能只有我一個人承受啊，哈哈哈哈哈哈哈寫這篇的時候我一直在笑，各位男性同胞，真是對不擠啊！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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