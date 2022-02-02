科技業競爭激烈，經營高層平日運籌帷幄、與時間賽跑拚搶商機，難得有空閒休息，也各有舒緩緊繃和培養心性的獨特嗜好，在忙碌工作和個人生活間，取得身心的平衡。

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘在藝術收藏品的眼光及品味，已受圈內專業人士肯定。陳泰銘1999年創立國巨文教基金會，基金會的典藏以他私人收藏為主，20多年來已累積豐富收藏，涵蓋現代、當代及戰後時期來自東西方藝術家的經典作品，基金會並透過贊助各種展覽活動與教育計畫，多方推廣藝術與文化。

陳泰銘不僅收藏藝術品成癖，蒐集珍藏葡萄酒的資歷也超過30年；儘管嚐遍名酒佳釀，他更喜歡透過自己的味蕾多方嘗試，品酒的目的是要讓自己喜愛的美食提升到另一個層次，透過葡萄酒讓新鮮的食材味道更出色。

陳泰銘曾說，收藏原則一直是喜歡、熱愛，從心裡出發，有了共鳴和感覺，覺得有趣就會研究。他說，從來沒想賣相的問題，若真心愛作品，不會去想到賣價，心態不會患得患失。對於收藏家這個稱呼，陳泰銘說，他更願意外界稱呼他為生活家。

半導體封測大廠日月光投控財務長董宏思求學時間就喜歡流行音樂，大學時與同好組樂團玩band，出社會從金融圈轉戰半導體產業財務部門後，董宏思對樂團的熱情未減；10幾年前與好友組成「鶴耳矇樂團」，董宏思擔任主唱，這個樂團每月週末會在台北市某家Pub固定演出。

談到團名起源，董宏思開玩笑說，因為團員的年紀比較大，從代表年紀大的形容詞「鶴髮」、「耳背」、「眼矇矓」來取名。

2020年COVID-19疫情爆發前，鶴耳矇樂團已連續10年、每年舉辦公益演唱，並攜手日月光文教基金會，將演唱所得捐贈創世基金會、勵馨基金會、流浪動物之家基金會、罕見疾病基金會、臺灣導盲犬協會、家扶基金會等公益團體。

董宏思說，鶴耳矇樂團仍定期練團，平均每週2次、每次約3小時，團員喜歡玩音樂，也藉此抒發各自工作上的壓力；現在不僅是西洋經典老歌，包括茄子蛋、玖壹壹等台客樂團的當紅歌曲，唱起來也毫不遜色。

面板大廠友達光電董事長彭双浪擁有多張街頭藝人執照，他從2014年開始學薩克斯風，除了興趣，彭双浪也希望藉此帶動同仁間工作以外的軟性話題。

彭双浪說，為了考薩克斯風的街頭藝人執照，他都在鄉下老家私下練習，怕吵到鄰居，等到考上了才讓大家知道；他說，希望透過街頭表現做公益方式，為社會帶來更多正能量。

在彭双浪的效應擴散下，友達已經有超過200人學習薩克斯風，他也與同仁組成團體，考取街頭表演執照，把公益表演募得款項，支持新竹縣尖石鄉原住民部落。

面板驅動IC封測廠頎邦董事長吳非艱則熱愛運動，求學時期他就喜歡打籃球、游泳和玩手球；事業有成後，吳非艱有空還會去籃球場秀秀身手過乾癮。

從打籃球過程中，吳非艱體會團隊合作的重要性。他說，若場上5名球員都以個人表現為優先，球隊一定常常輸球；若每位球員以球隊為第一，球隊常常贏球，這與公司運作的基本道理一樣。

他認為，公司治理如同籃球比賽，每個部門要各司其職，需要時無私挺身而出，協助其他部門達成公司目標，部門間通力合作，才是好的團隊。

日月光投控旗下矽品前董事長、培生文教基金會董事長林文伯長年浸淫圍棋，功力深厚，他體會出經營企業與下圍棋之間的道理，有很多關聯度。

林文伯說，在優勢的地方作戰，比較會贏，不要在劣勢的地方作戰；太保守的地方就會圍得比較小，太積極的就會圍得比較大，圍得比較大就會比較弱。

此外，林文伯也體會亂中求勝的道理。他說，下棋若情勢不好，就要打亂局面，亂中求勝；如同在產業競爭比較不好的時候，或者降低價錢、或者把市場秩序搞亂，就有機會。

同樣熱愛圍棋、文藝及電影的中環董事長翁明顯，除了贊助逾新台幣3.5億元扶植台灣棋院及培養本土職業棋士外，近幾年更帶領集團從光碟產業朝文創生活娛樂產業轉型。

中環在陽明山上租下13棟美軍宿舍，開設不同型態的餐廳，並規劃咖啡廳、紅酒博物館、電影道具館、文創商店、好萊塢周邊商品店等，希望打造一個「比夢生活園區」（Beaumont Park）。

翁明顯曾說，「要快樂就要懂得品味人生」，圍棋是他最大的興趣也是洩壓方法，影劇、紅酒、藝術、古玩更是他生活中不可或缺的調劑。

他認為，「客戶滿意度」比「財報數字」重要，娛樂生活事業首要追求的是「客戶滿意度」，不能只想著錢；只要客戶滿意，就會不小心的賺錢了。