台南市大年初二沒有新增本土確診病例，過年期間接種疫苗也不打烊。市府衛生局2日表示，有意接種COVID-19疫苗的民眾，今天可前往新營區大川耳鼻喉科診所下午診接種BNT疫苗，或東區彭亞萱小兒科診所夜診高端疫苗、北區蘇耳鼻喉科診所下午診及夜診AZ疫苗，但前往接種前請先透過網路掛號系統或電話預約。

至於3日大年初三也有16家院所開診，分別是：中西區李朝泰小兒科診所高端疫苗上午診、安南區安南醫院高端疫苗上下午診、安南醫院AZ疫苗下午診、北區蘇耳鼻喉科診所BNT疫苗上下午診及夜診、北區王界三小兒科診所莫德納疫苗上午診、南區蕭昱淩小兒科AZ疫苗上午診、東區彭亞萱小兒科診所高端疫苗夜診、東區陳錦標診所BNT疫苗上下午診及夜診、東區郭碩宗耳鼻喉科診所莫德納疫苗上下午診及夜診、永康區富儿康診所BNT疫苗上午診、關廟區佑康診所高端疫苗下午診及夜診、歸仁區裕文診所 AZ疫苗上午診、新市區新祐小兒科診所BNT疫苗上午診、新化區日日新診所BNT疫苗上午診、新營區新營醫院高端疫苗上午診、新營區大川耳鼻喉科診所BNT疫苗下午診。

衛生局說，台南市截至2022年2月1日已接種314萬8376劑次，第1劑涵蓋率79.3％、第2劑71.5％、基礎加強劑0.8％、追加劑17.5％。