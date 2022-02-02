前總統馬英九（左二）在慈天宮前廣場欣賞客家八音團的表演。（羅浚濱攝）

2日大年初二的新竹縣北埔老街，受到疫情影響，人潮比以往少一半，前總統馬英九在縣長楊文科、北埔鄉長莊明增陪同下，逛北埔老街一路保持「拱手不握手」與店家、熱情民眾合照，到慈天宮祈福參拜時贈送300份虎年口罩給廟方，很快就被民眾索取完畢。

北埔老街在往年過年，鄉公所都要安排街頭藝人和民間技藝團體，在慈天宮前廣場表演，炒熱春節歡樂氣氛，今年大年初二是安排北埔 在地的「樂善軒八音團」表演。

馬英九逛北埔老街，沿途拱手向民眾賀年，不時有熱情民眾要求合影，轉進慈天宮廟前廣場，欣賞客家八音團表演。

楊文科介紹客家八音是台灣的國寶，由於傳統技藝逐漸衰退，縣府目前也努力振興及保存竹縣的客家文化，期盼有更多年輕人加入傳承，馬英九對此十分贊同，表示「相信花時間，會逐漸有成果！」

馬英九表示，大年初二來到慈天宮祭拜，祈福國民在新的一年身體健康，經濟出口多。賺大錢，來的颱風要小，風調雨順，國泰民安。

馬英九並打趣稱，今年是虎年，以往虎年出生率都會下降，他是虎年出生的孩子，也證明虎年可以出總統，向鄉親呼籲打破忌諱，虎年還是可以生小孩。

楊文科表示，馬總統過去擔任總統時，勤政愛民，對鄉親的所需親力親為，所以獲得客家鄉親的愛戴，今年也依照往常過年，在大年初二回娘家的日子來到慈天宮或義民廟參拜，對地方事務十分關心。