近日社會新聞曾提到「新北空姐與荷蘭尪因為房事問題，到法院訴請離婚」，事件中的空姐表示「老公性慾太強、做愛方式不自然」，引發熱議；其實過去資深媒體人楊皓如也曾在節目上聊到，曝光2個交了外國男友的朋友，抱怨在性生活方面根本沒有比較快樂，反而很痛苦。

楊皓如過去在談話節目《名偵探女王》提到，先前在英國讀書的朋友，交了「英國黑人」當男友，當時她很好奇2人的「性生活」，但問題拋出時，對方「面露非常痛苦的表情」，不開心的向楊皓如訴苦，「她就很困擾的跟我講說，不行，因為那個男生跟她的尺寸不合」，表示每次發生關係時都很不舒服、「會痛」，可是黑人男友卻很享受，「他覺得女生痛是應該的，亞洲女生『說不要就是要』」，所以楊皓如的朋友想要和英國男友提分手。

楊皓如表示，朋友交的土耳其男友，「連續8小時」性慾非常強。（圖／翻攝自YouTube）

楊皓如接著又分享另一個好友同樣不開心，「她交的是土耳其男朋友」，聊到性事時她就開門見山說：「土耳其男生的性慾非常強」，甚至誇張到「男朋友可以連續八小時不下床，完事了休息一下就再來」，所以一樣在性生活方面感到很痛苦。對此，婦產科醫師沈怡岭解釋，很多人認為「尺寸大就是好」，但其實「尺寸合」才是最重要的，如此一來就不會發生一方覺得開心，另一方卻要委屈配合的情形。

新聞中，新北一名空姐於4年前嫁給荷蘭老公後定居台灣，沒想到婚後對方總抱怨她性冷感、不配合房事，還不願意學荷蘭文，因此2年前決定回到荷蘭，如今還跨海休妻；該名空姐抱怨，荷蘭老公性慾太強，還提到了「做愛方式不自然」，並強調自己願意到荷蘭生活，因此新北地院判決離婚「不准」。