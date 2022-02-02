2022北京冬奧會將於2月4日開幕，今年的主辦單位再度請來2008年擔任北京奧運會的總策畫王平久，為2022北京冬奧會打造金曲，而他先前也是北京奧運會主題曲〈北京歡迎你〉的詞曲創作者，這回他端出全新溫暖人心的〈一起向未來〉，邀來105組藝人獻唱，詞曲磅礡又不失熱情氛圍，引來網友大讚感動，但也有網友發現昔日的四大天王只邀到劉德華和張學友，少了黎明和郭富城，近年人氣超旺的鐵肺天后鄧紫棋也是遺珠之一。

近日，北京冬奧會主辦單位釋出了開幕歌曲〈一起向未來〉的MV，全長共11分鐘，共有105組藝人現身獻唱，包含蔡國慶、草蜢、常石磊、陳飛宇、陳坤、陳偉霆、陳小春、陳小朵、成龍、戴佩妮、鄧超、杜江、關曉彤、郭曉東、海清、韓庚、杭天琪、胡夏、黃渤、黃景瑜、黃曉明、吉克雋逸、景甜、李冰冰、李晨、李克勤、李娜、李玟、李宇春、梁漢文、林曉峰、林依輪、林允、林子祥、劉德華、劉昊然、劉乃奇、劉濤、劉燁、龍紫嵐、盧靖姍、呂方、麥嘉欣、莫文蔚、彭永琛、秦海璐、任賢齊、容祖兒、單依純、石倚潔、、孫楠、孫悅、譚維維、譚詠麟、湯唯、佟麗婭、Twins（蔡卓妍、鐘欣潼）、王寶強、、王嘉爾、王彤羽、王祖藍韋嘉、韋唯、吳京、肖央、謝天華、謝霆鋒、薛凱琪、楊冪、楊千嬅、楊紫、姚晨、葉倩文、易烊千璽、應采兒、泳兒、郁可唯、袁婭維、曾志偉、張碧晨、張傑、張靚穎、張韶涵、張衛健、張小斐、張學友、張藝興、張智霖、趙珈婧蕓、甄子丹、鄭愷、鐘鎮濤、周深、周迅、朱一龍等。

〈一起向未來〉邀請劉德華與張學友罕見同台飆歌。（圖／翻攝自中國電影頻道CHINA MOVIE OFFICIAL CHANNEL Youtube）

《一起向未來》/ Together for a Shared Future 音樂短片全網首發 向世界唱響中國之聲

其中台灣藝人有陳意涵、歐陽娜娜、舒淇、蘇有朋、王大陸、蕭敬騰、吳克群、信、許茹芸、張鈞甯，眼尖網友也發現香港四大天王少兩位，郭富城與黎明未在演唱名單之列，剛宣布離婚的黃曉明與Angelababy，只有黃曉明在獻唱陣容中。其他網友則紛紛表示：「超好聽，全球華人一起向未來，加油」、「雖然是來支持王嘉爾的，但還是愛上了這首歌！它太吸引人了！」、「一人才一句這麼少呀，但是很大器，很正能量很好聽」、「没有鄧紫棋……可惜！」。

而歷經「雙奧」的策劃人王平久接受《香港文匯網》專訪時強調他雖然不是專業的詞曲創作家，只是新聞人和策劃人，由於他一直在第一線，所以特別了解一般老百姓的思想，明白團結在一起是每個人的夢想，他在歌詞中寫道：「我們都需要愛/大家把手都牽起來/我們都擁有愛/來把所有門全都敞開」，並提倡大家一心「一起向未來」，歌曲上線後引來許多網友討論上熱搜，他也補充：「我一直在用文藝的方式發揮新聞的作用，始終保持創作有感而發、由心而發，回應時代、呼應人民」。