小吃美食集中的台南市中西區國華海安商圈初二爆人潮。（洪榮志攝）

台南新春出遊潮從大年初一開始大爆發，擠滿全市各寺廟、商圈及旅遊景點。據市府觀光旅遊局統計，初一有超過70萬人次的遊客，造訪台南主要景區、老街及商圈等，光是廟宇參拜香客就近40萬人次。大年初二更因風和日暖，各商圈、景點的遊客人次超過初一。

觀旅局長郭貞慧指出，初一到各大廟宇參拜祈福是年節一大習俗，也象徵一元復始萬象更新。經統計，台南具代表性的各大廟宇，像南鯤鯓代天府、鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、白河大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、麻豆代天府、新營太子宮、鹽水武廟、台灣首廟天壇、玉皇宮、玄空法寺及大天后宮等，初一整天共計湧進近40萬香客。

此外，各地景區的遊客人潮也都明顯增加，台南市多處評鑑連年特優的觀光遊樂業也表現亮眼，頑皮世界有近5000人入園，尖山埤江南渡假村也有近2000人入園。

至於熱門的山光水色景點，像關子嶺風景區、虎頭埤風景區、曾文水庫風景區及烏山頭水庫，共吸引近2萬人次到訪；濱海沿線的七股鹽山、北門、將軍及井仔腳鹽田也有近2萬人次；展館型態的的奇美博物館、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、十鼓仁糖文創園區等，也有近1萬5000人次入園。

大年初二依習俗是回娘家向父母請安拜年的日子，正好也是攜家帶眷闔家出遊的好日子。有別於中北部的陰雨天，伴隨著台南特有晴朗舒適陽光及歡喜的心情，全市多處戶外景點今天一早都出現人潮，像市區國華海安、小西門及南紡商圈有近2萬5000人，赤崁園區及孔廟園區周邊近萬人，穿梭於市區街道巷弄；安平老街、新化老街及鹽水老街等景點，也有近2萬名旅客。

至於溪北大關子嶺等地區泡湯登山健走運動正流行，今早有近萬人湧入，也帶動鄰近柳營運動靶場運動觀光人潮不斷，吸引不少射擊運動愛好者前往朝聖。虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、頑皮世界及尖山埤江南渡假村等景點，因深具親近大自然及富含寓教於樂的特色，適合全家大小一同出遊，今早也湧入近萬人造訪。