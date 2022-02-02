新北市春節期間加開疫苗接種站，今（初二）在中和環球購物中心開放1000個名額接種，預計1時半開打，有民眾6時許就在外面等候，現場不到12時就已大排長龍，1000個號碼牌1小時內就發完。（蔡雯如攝）

國內疫情仍嚴峻，新北市春節期間加開疫苗接種站，今（初二）在中和環球購物中心開放1000個名額接種，預計1時半開打，有民眾6時許就在外面等候，現場不到12時就已大排長龍，1000個號碼牌1小時內就發完，但仍有許多民眾在購物中心門外等待3時半的殘劑名額。

中和環球購物中心今開放施打，12時50分開放領取號碼牌，許多民眾眼見疫情有復發可能，紛紛前來施打，1000名額迅速發完，更有民眾等了近5小時，只為了打疫苗，施打意願相當熱絡。

新北市衛生局指出，春節打疫苗不打烊，在中和環球購物中心提供莫德納或BNT疫苗隨到隨打服務，今日(初二)至6日(初六)一共9日開放接種，每日下午1時半至4時半、下午5時半至8時半兩個時段，每日提供1000名額，接種第1、2、3劑都可以。

衛生局補充，每日兩場次的疫苗施打，醫護人員可能會遇到叫號沒人施打的狀況，因此場次中間可能會有殘劑施打的剩餘名額，因此今日1時半開放接種後，仍有不少民眾在外等待，不過明日同地點也將開放1000份名額的莫德納，民眾可在12時50分領取號碼牌，3日（初三）起也將有33家醫療院所開診陸續施打，盼符合資格的民眾盡快接種。