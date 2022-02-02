2月7至11日加開高端疫苗現場掛號接種，在3處中型接種站共提供6778劑。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市2／4、5日加開BNT疫苗預約 柯P：北市仍有10％連一劑都沒打

中央1922預約平台第21期預約截止，台北市BNT及高端疫苗尚有剩餘名額，為加速民眾完成追加劑疫苗接種，北市政衛生局將在2月4、5日上午9點至下午5點，加開台北市疫苗預約系統，提供BNT疫苗追加劑6萬8387劑預約，6日發送簡訊通知，7至9日接種；2月7至11日加開高端疫苗現場掛號接種，在3處中型接種站共提供6778劑。

台北市長柯文哲提到，2月4日台北市預約平台將重新啟動，但只有開放BNT疫苗；高端的部分，開放3個注射點隨到隨打，他也呼籲，不要一直堅持要打莫德納，自己是打BNT，有的打就好；他說，疫苗覆蓋率高才會慢慢解封，台灣不可能永遠鎖國，但疫苗覆蓋率不夠，還是很危險，台北市甚至有10％的人，連一劑都沒打。

北市於中央1922預約平台第21期提供28萬3192劑服務量能，已完成預約19萬3802人，其中BNT疫苗已預約5萬325人、高端1萬4008人及莫德納12萬9469人；由於BNT疫苗賸餘超過8萬名額，扣除醫院掛號系統預約量，北市衛生局在春節期間初四、初五加碼開放北市疫苗接種登記系統(https：／／booking.health.gov.tw／)，提供共173處接種服務，只要是滿18歲以上，在2020年11月15日前完成第二劑疫苗接種者，即可把握機會預約接種。

北市衛生局表示，北市於中央1922預約平台第21期高端疫苗剩餘6000多劑，北市於2月7至11日開放台北車站、義信禮堂及捷運松山站3處中型接種站，提供高端疫苗現場掛號共6778個名額，3處接種站服務日期及時間不同，請民眾留意接種時段，避免撲空。