湖人本季在陣容上大翻新，但戰績卻沒收到成效，很多人指出責任是否該歸咎於高層，他們近年來種種操作都受外界質疑，而今天在這座城市又傳來驚人消息，隊史傳奇名將傑瑞威斯特(Jerry West)在受名記阿米克(Sam Amick)採訪時透露與湖人關係，表示他此前被授予的終生季票遭取消。
威斯特在採訪中說他與湖人關係幾乎無法修復，而壓死駱駝最後一根稻草的就是湖人取消了他的終生季票，而授予他終生季票的人則是前湖人老闆巴斯(Jerry Buss)，威斯特說：「我妻子收到了一條冰冷手機簡訊，得知這個消息，對此甚至沒人敢跟我通電話告知，他們就是這麼小氣OK？」
接著他說：「我愛湖人好嗎？我喜歡看他們打得很好，這對籃球來說是很棒的事，我為自己在那發生的一切自豪，也為離開他們後湖人所有積極一面驕傲，有時覺得自己被拋棄，那裡有些人做出的事讓我不懂，不是珍妮巴斯(Jeanie Buss)，我和她關係一直不錯，但現在讓我很難確定。」
最後他被問及和湖人關係是否有辦法挽回，他說：「不可能了，一切都太晚了，我也不需要好嗎？我真的不需要。人們變化如此之大，這真是讓我感到煩惱，我不明白為何會這樣，但沒關係，沒關係的！」言語中他道出無奈。威斯特過去可說是促成科比布萊恩(Kobe Bryant)和歐尼爾(Shaquille O'Neal)連線的重要推手。
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