五楊高架南下桃園段火燒車慘成廢鐵 6人急下車躲路肩 16:272022/02/02 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號高架南向50.3公里處今（2）下午1時55分發現自小客車因不明原因自燃，整輛車停在路肩冒出濃煙。(翻攝照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號高架南向50.3公里處今（2）下午1時55分發現自小客車因不明原因自燃，整輛車停在路肩冒出濃煙，中壢分局派遣線上巡邏車前往現場救援，車內6人均安全離開車輛，駕駛為40歲陳姓男子，詳細起火原因仍待釐清。 國道1號高架南向50.3公里處今（2）下午1時55分發現自小客車因不明原因自燃，整輛車停在路肩冒出濃煙。(翻攝照片) 除夕夜派出所嗨過頭 警員弄獅灑錢塞褲檔 高市警局道歉了 水電工體力猛！帶小三上摩鐵狂「耕田」 自誇：我很努力 #路肩 #6人 #五楊高架 #桃園段 #火燒車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1五楊高架火燒車 小客車先冒濃煙接著狂燒 14:322022/01/24 社會 桃園蘆竹路肩畫設機車停車格 民怨壓縮行駛空間 19:312022/01/25 生活 國1台南段轎車互撞成2火球 驚悚火勢畫面曝 7大1小急逃 19:362022/01/16 社會 國1南向楠梓路段火燒車 幸無人受困受傷 03:012022/01/20 社會 9天連假蘇花改大客車可行駛路肩 花蓮「金三角」優勢警力啟動 15:252022/01/28 生活 外送員騎機車上國道 14秒片曝光網狂冒冷汗 恐吃上6000元罰單 17:072022/01/26 社會 連夜篩檢1966人均陰性 竹縣本週加開5場次隨到隨打 13:482022/01/24 生活 高雄確診男台南吃喜酒匡列500多人 餐廳員工46人採檢結果出爐 22:522022/01/21 生活 畢旅到旗津 彰化和美國中386人全採陰 04:102022/01/31 地方新聞 無薪假逾1.3萬人 增加1756人逾半數是旅行社 14:372022/01/24 生活 加個Line群組2千萬就飛了 6人詐團假投資當幌子小資族也被騙 17:372022/01/21 社會 大賺疫情財！她見口罩大缺貨「這招」騙6人詐財逾5萬 19:502022/01/19 社會 鴻佰科技新竹廠4確診 竹縣急篩1996人結果出爐 13:282022/01/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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