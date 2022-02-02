國道1號高架南向50.3公里處今（2）下午1時55分發現自小客車因不明原因自燃，整輛車停在路肩冒出濃煙，中壢分局派遣線上巡邏車前往現場救援，車內6人均安全離開車輛，駕駛為40歲陳姓男子，詳細起火原因仍待釐清。

國道1號高架南向50.3公里處今（2）下午1時55分發現自小客車因不明原因自燃，整輛車停在路肩冒出濃煙。(翻攝照片)