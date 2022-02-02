韓國國防採購計劃管理局(DAPA)宣布，埃及與韓華防衛公司(Hanwha Defense Australia)完成簽約，將以17億美元(約472億新台幣)購買200輛的K9火砲與數十輛支援車，比如K10彈藥補給車，這是K9最大一筆海外訂單。

防衛新聞(Defense News)報導，消息人士稱，這項交易採用授權當地國生產模式，除了個位數的樣車以外，其他大部分的自走砲與車輛，將在埃及開羅郊外的國營200國防工廠生產。

DAPA表示，這筆交易是K9自走砲在出口到歐洲和亞太國家之後，首次向非洲出口的紀錄，同時也是規模最大的一筆交易，埃及成為操作K9自走砲的的第8個國家。

K9自走砲成了近5年以來，全世界銷量最好的大砲，佔全球自走砲市場50%的份額，使用國有韓國、土耳其、波蘭、印度、芬蘭、挪威和愛沙尼亞。澳洲也完成了第1階段的K9合約。

此型火砲在性能上符合北約標準，可以部署在大多數的環境中，包括雪地和沙漠。配備 360 度旋轉砲塔，火砲射程40公里，移動速度67公里/小時。配備自動火控系統，榴彈砲可以在 30 秒內從靜止位置發射，在移動時在 60 秒內發射，射速為每分鐘 6 至 8 發。

與之配合的K10彈藥補給車，可以在乘員基本上不下車的情況，快速的完成砲彈的補給，效率與安全防護性都比同類型的北約自走砲來的優秀，這些性能都證明K9自走砲的成功並非僥倖。

埃及陸軍目前的自走砲是美製M109系列，包括A2、A3 和 A5，性能並不特別出色。