名媛李晶晶和台塑集團長孫王泉仁曾有一段婚姻，兩人生下一個寶貝女兒Elizabeth，離婚後由李晶晶獨自扶養，恢復單身後她凍齡外貌和性感身材，經常受到討論；今（2）日李晶晶罕見上傳全家福照賀新年，她的父母親首都客運董事長李博文和高貴卿都露臉，網友被董娘出眾氣質震撼，讚嘆難怪女兒都漂亮。

「女人40一枝花」完全印證在李晶晶身上，卸下台塑長孫媳身份的她，美貌依舊閃閃動人，先前只穿著連身內衣的性感照，露出渾圓酥胸和翹臀，就讓網友眼睛大吃冰淇淋；李晶晶平時也都大方分享生活點滴，連出遊穿搭都會受到模仿，影響力不一般。

而今日李晶晶在臉書和IG驚喜曬出全家福照片，父母親首都客運董事長李博文和董娘高貴卿都罕見露臉，許多網友看到董娘保養得完全不像是「阿嬤」的外貌，氣質又出眾，難怪2個女兒都美得不像話；另外李晶晶12歲女兒Elizabeth外貌也越來越標緻，纖細身材加上一雙修長美腿，和李晶晶幾乎一個模子刻出來，連她都笑說女兒是「Mini me」。

李晶晶和王泉仁在青梅竹馬時期有短暫交往過，在男方和女星錢柏渝分手後兩人舊情復燃，2010年舉行世紀婚禮，王泉仁更一度喊話李晶晶，「是我第一個女朋友、也是最後一個」；但兩人婚姻僅維持4年，離婚後李晶晶獨自扶養女兒，王泉仁則又有兩段婚姻，分別是日籍女星麻衣和日籍空服員。