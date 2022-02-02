春節期間，大家都會在社群平台分享自家年菜的照片，資深媒體人趙少康1日也在臉書曬出外帶一間餐廳的年菜，並說可以享受難得的天倫之樂，闔家團圓、美滿，平平安安就是最大的福氣。而年菜畫面曝光後，更是引發不少網友討論，有人就留言表示，「貼地氣的年味，台灣人喜歡的好味道！就愛這一味」。

趙少康指出，年菜有一大砂鍋的雞湯加了茼蒿菜（今年的鮑魚米雞年前就吃完了）、禁臠、冰糖醬肉夾餅、油燜桂筍，還有除夕跨年剩下「東門興記」的韭菜蝦仁水餃，很豐盛，比平常午餐多得多。他也說，餐後喝了一杯濃咖啡，才把冰糖醬肉的甜膩給化解掉。

趙少康也提到，小碗裡很大顆的無花果是林郁方兄親自送來的，盛情感人。年初一，想必今天大家還是吃得豐盛富足，可惜北部天氣不好，加上疫情籠罩，出門祈福、走春都不方便，但是可以享受難得的天倫之樂，闔家團圓、美滿，平平安安就是最大的福氣。

對此立法委員林奕華留言指出，這鍋雞湯感覺很好喝耶，還有東門興記水餃。另外有不少網友亦留言表示，「這間餐廳好吃」、「菜色好豐富啊 」、「恭喜趙先生闔家團圓新年快樂」、「虎年行大運」。