約會時女生搶付錢網揭2原因！1名男網友日前與心儀女生約會，對方先是搶著付電影票、買飲料，吃飯時又「光速」跑去結帳，吃點心時也趁他上廁所偷偷結帳，最後回家後還電子轉帳給他，他詢問網友此舉是為什麼？一派網友回應應該是沒有好感，不想欠人情，讓原PO感到難過，也有1說法是真的遇到好女生。

該網友在Dcard上發文表示，他日前約了心儀女生看電影，對方遲到一會兒後說要出全部的電影票錢，而他因已經先買好票，不斷勸阻對方才成功，之後對方又搶著買飲料，吃飯時畫好菜單就「光速」跑去結帳，之後還是原PO硬塞錢才讓對方收下，後來去吃甜點，對方也是趁他如廁時結帳，所幸最後是他搶先結帳了。

1名男網友日前與心儀女生約會，對方先是搶著付電影票、買飲料，吃飯時又「光速」跑去結帳，一派網友回應應該是沒有好感，不想欠人情，讓原PO感到難過。（翻攝自Dcard）

該網友說，約會最後女子也搶付停車費，還一直問電影票與甜點多少錢，他想說已經快送到家了，對方也給不了錢就告訴金額，沒想到隔天一早他就收到對方電子轉帳的通知；他事後發文詢問「如此堅持不想被請的人是在想什麼，不想欠我人情嗎？」

其他網友則留言「我也是這種不想欠人的人，寧願多付也不要少付，這樣比較不會有心理負擔，遇到沒興趣的人也不會因為欠了人情，被綁架下次的邀約」、「遲到想賠罪或刷好感，不然就不想欠人情」、「可能習慣各付各的，如果有意思就多約幾次看看，就知道狀況了」也有不少人會原PO相當幸運，遇到好女生。