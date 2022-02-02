國道1號南下328.6公里仁德路段，2日下午發生一起3車連環撞的交通事故，其中1輛白色自小車因操作不當，先碰撞外側護欄再被後方2輛自小車接連碰撞導致翻覆，還好該車駕駛吳姓女子僅受輕傷，經送醫治療無生命危險。不過，這起事故也造成車流回堵，經國道警方排除後，15分鐘即恢復順暢。

國道警方調查，2日下午1點17分左右，國道一號南下328.6公里仁德路段，1輛由69歲吳姓女子駕駛的白色自小客車，疑因操作不當碰撞外側護欄後，先遭後方行駛外側車道由47歲吳姓男子駕駛的灰色自小客車碰撞，再遭後方行駛內側車道由75歲郭姓男子駕駛的銀色自小客車碰撞，導致翻覆在內、中線車道。

該起事故造成白色自小客車駕駛吳女的頭部、頸椎挫傷，但意識清楚，經送台南市成大醫院救治，並無生命危險。3名駕駛人的酒測值均為零，3車車上人員也都有依規定繫安全帶，並未受傷。