1名男網友給妻子48張千元鈔讓對方準備紅包給親戚，還要「包好包滿」，不過他卻瞄到姪子收到紅包後，裏頭出現「2張紅色紙鈔」，他事後怒罵「我的面子都被妳丟光了」；不過不少網友認為他為什麼不自己包，命令妻子還要怪罪人，還有人說只是將千元鈔換成百元，原PO小題大作了。

該網友在臉書「靠北婚姻－團討論區」發文表示，他日前給妻子48張千元鈔票讓對方負責準備給親戚的紅包，並要妻子「包好包滿」，不過年夜飯時小姪子收到他們家的紅包後，他意外瞄到紅包裡竟是「2張紅色紙鈔」，讓他暴怒且傻眼。

男給妻子48張千元鈔讓對方準備紅包給親戚，還要「包好包滿」，不過他卻瞄到姪子紅包出現「2張紅色紙鈔」，他事後怒罵「我的面子都被妳丟光了」。（翻攝自臉書「靠北婚姻－社團討論區」）

該網友發文罵妻子「我都快暈倒了，你X媽的我的面子都被妳丟光了」；不過不少網友不以為然，留言「老婆表示：48張...我臉都快被你丟光了」、「要60張，你只給48張，好意思講」、「自己不會包喔，還要別人幫你，你打字同時都包完了」、「沒手？不會自己包」、「老婆真可憐，自己額外附加的小紅竟被妳嫌棄」。

也有網友留言「包好包滿就是全換成紅色的才能包滿啊」、「她怎麼知道你的包好包滿是多少？自己處理不就好了」、「覺得丟臉你自理，不要什麼事都丟給老婆才在抱怨老婆」、「你老婆說，這時候不A，待何時」、「她很貼心，幫你把不好聽的數字解開了」。