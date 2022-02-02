網紅琳妲（林羿禎）是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名YouTuber團體「反骨男孩」的一員，在IG擁有71.8萬粉絲，是許多人心目中的女神，不時會在網上放送養眼福利的她，最近也應景地PO拜年照，上下都露一片誠意十足，令粉絲看了快噴鼻血。

照片中，琳妲戴著京劇頭飾，身穿大紅色戲服，衣服經過改良變成爆乳版本，胸前大開V露出深邃事業線，渾圓半球也跟著呼之欲出，豐滿上圍完全藏不住，除了展現超兇一面，戲服下半身的高衩設計，讓琳妲秀出一雙修長美腿，尤其一張手拿煙斗坐在沙發的畫面，琳妲霸氣一翹腳，使得絕對領域若隱若現，幾乎遊走在走光邊緣，火辣指數破表。

琳妲曬辣照的同時，也應景打趣發文：「大家好，我今天叫新年，謝謝大家祝福我快樂」，不但吸引大批粉絲激動狂讚好辣，也釣出一排藍勾勾網紅和啦啦隊女神留言回應「新年快樂」。