北京冬奧會聖火傳遞今早啟動，台商章啟正參加。（圖片由受訪者提供，記者藍孝威／北京傳真）

北京君太百貨總裁、前北京台資企業協會會長章啟正是這次北京冬奧聖火接力者之一，昨晚就進駐飯店驗核酸、今早參加啟動儀式後，在奧林匹克公園的閉環範圍內參與聖火接力。現場出席聖火接力者有135人，每人約小跑100公尺。

據了解，由於章啟正不是現任北京台商協會會長，而是以企業贊助者方式獲得聖火傳遞機會。章啟正以君太百貨名義贊助北京冬奧會五千萬元人民幣，是鑽石級贊助商之一。

北京2022年冬奧會聖火接力啟動儀式今天在北京舉行。中共中央政治局常委、大陸國務院副總理、第24屆冬奧會工作領導小組組長韓正出席儀式，點燃北京2022年冬奧會火炬。

9時16分許，韓正宣佈︰北京2022年冬奧會火炬接力開始！現場掌聲、歡呼聲此起彼伏，奧林匹克森林公園一片沸騰。伴隨著《一起向未來》冬奧主題曲旋律響起，火炬手高舉火炬，向觀眾展示後起跑，開始火炬傳遞。

北京2022年冬奧會聖火火炬接力的主題是「迎接冰雪之約、奔向美好未來」。火炬將在北京、延慶、張家口三個賽區傳遞。2月4日，經過約1200名火炬手傳遞的北京冬奧會火炬，將點燃國家體育場主火炬塔。