過年雖然是個開心時刻，但大家難免都會遇到長輩們問「要結婚了嗎」、「交男女朋友了嗎」、「買房子了嗎」、「生小孩了嗎？」等問題，對此，台中市長盧秀燕1日在臉書曝光一段影片，幽默地教大家3招如何應付，包含轉移焦點、禮貌回擊、簡短回應，瞬間引發網友熱烈討論。

不少人在過年時，都會遇到長輩們詢問什麼時候要畢業、功課怎麼樣、懷孕了嗎、工作找到了嗎、現在一個月薪水多少等等，但到底該如何面對這一類的長輩呢？盧秀燕在臉書透過影片分享小撇步，第一招就是「轉移焦點，逃離現場」，像是回答「那個阿姨在叫我」，趕快離開現場。

盧秀燕說，第二招是「優雅禮貌地回擊」，像是被問你變胖了、多了幾公斤時就可以說，「我媽煮東西太好吃了啦，有時候衣服也穿多一點，阿姨天氣冷了你要多保重」。至於第三招則是「簡短回應」，當被問交男朋友了沒？就可以回應，「沒有」、「不用（介紹）」，讓長輩問到措手不及。

此段影片曝光後，不少網友留言表示，「太實用了」、「很棒的創意哦！還有下集嗎？...期待中」、「好實用～果然句句到位」、「比蔡依林的72變還要高招」、「市長好幽默～祝您新年快樂」。