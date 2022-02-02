大年初三俗稱「赤狗日」，傳說赤狗是「憤怒之神」，因此這天為「大凶之日」，另外也有民間傳說老鼠會在初三娶親，因此有許多禁忌需要遵守。命理專家小孟老師在臉書粉專分享6項需要注意的事情，包含不宜外出拜年、不宜早起等，觸犯恐會衰一整年。

1、忌外出拜年

赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

2、不宜點燈

民間相傳初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不宜開燈，以免打擾鼠神。另外可以在廚房放一些米、鹽巴、甜點，象徵給老鼠吃，老鼠吃飽了就不會來加害一般人。

3、不宜恩愛

初三一般來說也是最累的時刻，女生容易氣血不足不宜行房，同時也防礙老鼠娶親，因此建議避開這天，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神，導致夫妻產生口角。

4、別吃太多米飯

因為老鼠吃米粒五穀，所以應避免與老鼠搶食，建議盡量不要攝取過多米飯。

5、在戶外灑一些米粒

在戶外灑一些米粒可以跟老鼠分錢，代表「鼠」來寶、「鼠」錢「鼠」到爆。

6、初三不宜早起，要睡到飽

俗話說：「初一早，初二早，初三睏甲飽」，要睡到飽是因為必須避開宴客、朋友聚會，以免衝煞赤狗日。