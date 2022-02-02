媳婦全年無休打掃20年，只為了「給左右鄰居看」！1名女網友20多年前嫁入婆家後被要求每天5點起床做家事，原本禮拜天能休息，但婆婆與小姑竟說要到外面掃地「給左右鄰居看」，近日婆婆甚至要求她兒子的女友也要照做，所幸兒子當場回嗆又還沒進門，而且幹嘛給鄰居看。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，20多年前她嫁進婆家前，就被婆婆與2個小姑要求每天一早5點多就起床就開始做家事，原本禮拜天可以休息睡到飽，不過等到真的嫁入後她卻被要求禮拜天要更早起「到外面掃地給左右鄰居看！」這樣的日子持續至今。

女子20年前嫁入婆家後被要求每天5點起床做家事，婆婆與小姑還說要到外面掃地「給左右鄰居看」，近日婆婆甚至要求她兒子的女友照做。（翻攝自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」）

該女網友說，日前她的兒子對她說「原來妳之前說的阿嬤和姑姑們做的事、說的話全都是真的耶！」兒子畢業後與女友住在婆婆名下的房子，某日婆婆突然斥責兒子女友「星期假日早點起來，到外面打掃給左右鄰居看」，兒子則跳出來回嗆，原PO事後得知雖作勢唸了兒子一下，但心裡讚嘆兒子敢頂撞回去。

其他網友留言「你兒子的女友還不是媳婦，居然敢厚臉皮叫人家打掃」、「這麼愛掃不會自己掃啊」、「生了一位好兒子」、「掃給左鄰右舍看？回她：那妳們順便把鄰居的家打掃乾淨，鄰居會更稱讚妳們」、「鄰居是多愛看？明明是故意要媳婦去掃再來讓人誇獎媳婦多認真」、「所以，你就很委屈的星期天要掃給別人看？」