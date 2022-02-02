美國第4大國防廠商諾斯洛魯-格魯曼(Northrop Grumman)是在1994年合併的，在此之前，兩家公司各自都是相當傑出的軍機製造集團。其中格魯曼公司從二戰以來，都專精於海軍戰機的製作，而且為他們旗下的戰機都以貓科動物命名，包括第二次世界大戰初期的F4F 「野貓」(Wildcat)，二戰後期的F6F 「地獄貓」(Hellcat)、F7F「虎貓」(Tigercat)、F8F「熊貓」(Bearcat)都是如此。進入噴射機時代，格魯曼的貓科家族傳統照舊，包括F9F 「花豹」(Panther、Cougar)，以及本文將要介紹的F-11「老虎」(Tiger)。

前文末尾提到的F9F，是格魯曼的第1種噴射戰機，它問世於韓戰時期，也參與過實戰，雖然性能良好，但是它採用直線翼設計，使它注定飛的不夠快，難以在韓國戰場與高速見長的蘇聯米格機(MiG-15、 MiG-17)後掠翼戰機對抗。雖然在韓戰期間，美國海軍有一名超級傑出的戰機飛行員羅伊斯‧威廉斯(Royce Williams)在1952年11月18日創下「以1敵7」，1架F9F戰機與7架MiG-15對抗，並擊其中4架敵機的不可思議戰果。但是在絕大多數的情況，F9F戰機是避免與米格機戰鬥。一名參與過韓戰的F9F海軍飛行員被問到「有沒有看過米格機?」，他回答「有啊，只是中間隔了一層空軍的F-86戰機。」

堂堂海軍戰機居然要空軍戰機來護衛，這當然令海軍感到不服氣，於是格魯曼下一代的戰機就必須能有足夠高速的性能，這就是F11「老虎」的研發重點。

F11始於1952年格魯曼公司內部的一項私人投資項目，以F9F的機體為基礎，改上後掠翼形式以增進飛行速度並一舉超音速。格魯曼公司這項超音速戰機計劃稱為「G-98 型」(Model G-98)，為了降低阻力，機身也修飾的更流線型，水平尾翼修改到機身中間，另外，主翼末端設計成可向下折疊，以便存放在空間有限的航空母艦上，而且為了減輕重量，折疊主翼只要手動就可完成的，不需要昂貴又複雜的電動鉸鏈系統。

動力選用萊特J65(Wright J65)渦輪噴射發動機，這是英國阿姆斯壯西德利公司的藍寶石發動機 (Armstrong Siddeley Sapphire)，性能在當時只算中等水準，但還算成熟可靠，沒有太多選擇。

格魯曼公司隨後向美國海軍展示了G-98原型機，美國海軍相當滿意，定名為「XF9F-8」（可注意到仍沿用F9F的名字，視為大幅度改良型），格魯曼得到一筆研發費，製作真正的原型機，名為XF9F-9。

F-11虎式戰機在1957~1968年擔任藍天使表演隊的表演機。(圖/美國海軍)

1954年7月30日，XF9F-9進行首飛，由於J65發動機的後燃器還沒準備好，因此首飛是在次音速下進行，表現穩定可靠，證明了舊機身換新主翼的表現還不錯。

1955年4月，美國海軍正式賦與XF9F-9一個新名稱-F11F「老虎」，最初的生產型號為F11F-1。

F11F 全長14公尺，翼展9.6公尺，最高速度1.1 馬赫，作戰範圍2,060 公里。標準武器是4門20公釐機砲，每門有125發砲彈。機身還有4個翼下掛載架，可攜帶火箭彈、油箱，以及後來量產的AIM-9 響尾蛇飛彈。

平心而論，F11F的性能在1950~1960年代的指標算是不錯，它也受到海軍官兵們的喜愛，飛行員覺得他們的虎式坐騎操控感覺良好，速度夠快，而起降也相對容易。後勤維修員也稱讚F11相對容易維護，設裝拆裝不需要太多複雜的工具。很快的，美國海軍藍天使特技表演隊，在1957年指定F11F為表演戰機，直到1968年才被F-4幽靈式所取代。

但是美軍海軍高層沒有特別喜歡F11F，因為它只能擔任防空作戰，缺乏攜掛較重型炸彈的能力，而且它的航程有些短，對於美國在大洋上的巡弋任務顯得不夠方便。

於是在它服役僅5年後， 1961年就迅速退出了第1線防空任務，改由機體更大，航程與滯空時間更長，超音速性能更好的F-8十字軍戰機(Crusader)所替換。再之後，麥道的經典傑作F -4幽靈2式戰鬥機( Phantom II )也來到航空母艦甲板，它是第1種多功能戰機。

不過，F11F仍然擔任藍天使表演機與海軍訓練任務，它的問題不在性能不如人，而是當時正處於航空技術高速發展階段，許多戰機都是類似的命運，快速的誕生、再快速的被汰換。

再說一下它的編號名，前文有時說它F11F，有時說它F11，這是因為美國海空軍的編號名在初期時相當混亂，第1個F是指它為戰鬥機，這很好理解；其後的11是第11種海軍戰機，但最後的F，則是格魯曼公司的代號。這種編號不容易理解， 1962年美國國防部長麥克納馬拉(Robert McNamara)要求美國海空軍必須統合編號名系統，使得F11F改成更簡單的F-11，原來的首款量產型F11F-1，則改稱為F-11A。

F-11虎式戰機有一則離奇的事故，或說是「戰績」，就是射出去的砲彈竟然擊落了自己，事件發生在1956年9月21日，飛行員湯姆．阿特里奇(Tom Attridge)駕駛F-11以機砲射擊地面標靶，結果在他連續開火後，飛機竟然撞上了剛剛發射出去的砲彈，戰機擋風玻璃爆裂，引擎也吸到砲彈而受損，戰機在返航時失控重摔在跑道上，所幸飛行員存活，在一條腿骨折的代價下搶救成功。