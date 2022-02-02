林玉君（左）擔任桃園市入校陪伴專案教師，經常到市內各校與老師共備，也常受邀到各縣市分享數學教學經驗，她每天藉由練習瑜珈和靜心來紓壓。（黃子明攝）

林玉君（見圖）擔任桃園市入校陪伴專案教師，經常到市內各校與老師共備，也常受邀到各縣市分享數學教學經驗，她每天藉由練習瑜珈和靜心來紓壓。（黃子明攝）

林玉君（見圖）每天開車到市內各校與老師共備，忙碌的工作讓她有時必須在車內小憩養神，車子也是她的行動辦公室。（黃子明攝）

林玉君（見圖）擔任桃園市入校陪伴專案教師，除了常到市內各校與老師共備，也常受邀到各縣市分享數學教學經驗，高鐵車廂成了她的行動辦公室。（黃子明攝）

林玉君（中）擔任桃園市入校陪伴專案教師，除了與老師共備，她會入班示範教學，學生反應總是很熱烈。（黃子明攝）

雖然教學經驗豐富，也擔任桃園市入校陪伴專案教師引領老師共備，但林玉君（中）仍利用假日到台北大學，參加李俊儀教授主持的「SOIL心法共備數」，增進自己專業能力。（黃子明攝）

雖然教學經驗豐富，也擔任桃園市入校陪伴專案教師引領老師共備，但林玉君（中）仍利用假日到台北大學，參加李俊儀教授主持的「SOIL心法共備數」，她在課程中記錄其他老師教學分享。（黃子明攝）

用鏡頭看台灣》活力鮮師的行動教室系列二 林玉君。（浮生繪影fun映室提供）

林玉君—駕行動辦公室，穿梭各校備課，陪伴老師學生成長

國中小基層老師教學多在固定學校，擔任入校陪伴專案教師的桃園龍潭國中教師林玉君，如今以座車為行動辦公室，遊走桃園部分中小學，公務多在車上聯繫，累了就在車上小憩，補足元氣再到下一站，陪伴數學老師共同備課，努力顛覆許多老師與學生對數學教與學的觀念。

林玉君自幼學習舞蹈、鋼琴，曾經連續三年全苗栗第一；自創生動活潑的教學方式，代表桃園市戰隊前往大陸杭州參加「2017兩岸智慧好課堂」PK賽，摘下總冠軍；為紓壓運動練瑜珈和靜心，已經晉升教師等級；如此斜槓多才藝的老師，家中有五姊妹，只有一人非教職，父母親都是老師，堪稱教育世家，她戲稱小時候只認識老師這個行業，玩遊戲扮演老師，常用黑板、粉筆當遊具，因此影響她後來學習與職業的選擇。

從新竹女中畢業，林玉君考上台師大家政系，聽擔任數學老師的父親建議，一度輔修數學，畢業後，考上家政老師，第二年兼教本班數學，首年就讓班上學生數學成績大幅提升，隔年納莉風災導致家政教具泡水，於是下定決心不再教家政；一場颱風竟成為林玉君教職生涯轉彎的關鍵。

任教廿餘年曾兩度因挫折萌生離開的念頭，後來轉念，不能退只好改變，林玉君嘗試各種學校交付工作，訓育組長、合作社經理都幹過，賺取經驗也堆疊自己能力；已退休的前校長陳麗捐上任後推動分組合作學習，並鼓勵老師嘗試新的教學方式，此一轉變讓林玉君徹底脫胎換骨，陳麗捐可說是她教學生涯的貴人。

林玉君從小數理能力強，善表達，學過兒童心理，能用孩子聽得懂語言教學，結合完備的數位化教具，自行研發教材，讓學生自行思考，進而理解、產生興趣，數學能力因此提升；她先在桃園教師會與老師共備，受到前、現任局長關注，轉任入校陪伴專案教師，以合作學習整合內容、方法、智慧設備，手把手分享教學經驗，希望可以產生漣漪效應；自稱愛上課就如上停不下來的跑步機，上課的幸福感一直持續出現，她持續保持學習熱情，利用假日跟隨台北大學李俊儀副教授，學習「SOIL心法共備數」長達3年多，讓專業能力更上層樓。

林玉君教學上表現傑出，去年底又考上主任資格，但她目前並不想去擔任行政職，希望能繼續熱愛的共備工作，分享經驗和資訊，與其他老師共好；一路看著林玉君成長的前校長陳麗捐為她抱屈，認為教師體系應效法許多國家，採教師分級制，讓熱愛教學或不愛擔任行政職卻教學卓越的老師，可以在專業路上得到合理對待。

因教學口碑傳遍四方，連教育局長林明裕都叫她第一名的熱血老師，如今林玉君常受邀到各縣市分享經驗，高鐵車廂成了她的另一行動辦公室，忙碌教學工作佔去大部分時間，她善用時間練習瑜珈和靜心紓壓，每天盡可能親自接小女兒放學，維繫親子互動，擔任教職的先生愛登山，也兼職農夫，和諧家庭帶給林玉君高昂鬥志面對教學工作。

雖然擔任班導只有前二年時間，但林玉君教學啟發許多學生，因此深受歡迎，畢業學生至今聚餐還會邀請她；曾有一位學生送聖誕禮物給林玉君，卡片寫著：「老師：謝謝妳，讓我放棄的數學又重生，遇到妳是我最幸運的一件事！」